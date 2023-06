Reżyser Jakub Skrzywanek podzielił się swoją nagrodą

Jakub Skrzywanek od dawna mówi o problemach szczecińskiej kultury. Fot. Jakub Skrzywanek

- Połowę mojej nagrody chcę przekazać na stypendia twórcze - ogłosił Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego, laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina. Zwrócił też uwagę na trudną sytuację lokalnej kultury.

- Zobowiązuję się przekazać połowę przyznanej mi kwoty, 10 tys. złotych, na stypendia twórcze dla szczecińskich artystów, którzy w tym roku nie otrzymali wsparcia. Kwota nagrody jest i dla mnie bardzo wysoka, ale nie umiałbym uczciwie spojrzeć sobie w oczy, gdybym nie zauważył tych, którzy bardziej ode mnie tych pieniędzy oczekują - powiedział reżyser.

Jakub Skrzywanek zaapelował też do prezydenta Szczecina Piotr Krzystka i radnych, aby "w ślad za jego decyzją podjęli jak najpilniejsze działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej szczecińskich pracowników kultury, szczególnie pracowniczek i pracowników Teatru Współczesnego i sprawili, że ci nie będą znajdować się już więcej w grupie najgorzej zarabiających pracowników miejskich".

Reżyser oprócz Teatru Współczesnego chwalił także takie instytucje jak TRAFO, Kana, Teatr Lalek "Pleciuga", Filharmonia.

- To dziś instytucje i indywidualni artyści i artystki udowodnili, że nie potrzeba nam importować sztuki z zewnątrz, że to my możemy być najlepszą wizytówką miasta, o wiele lepszą niż gala Fryderyków - stwierdził Jakub Skrzywanek. I dodawał: - Kiedy odbierałem nagrodę, otrzymałem zaproszenie od wicemarszałkini Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej do Sejmu, aby wziąć udział w debacie poświęconej propozycjom programowym w wybranych obszarach polityki kulturalnej. Będę w Sejmie również po to, żeby zawalczyć o szczecińską kulturę, tak wykluczaną przez wszystkie kolejne rządy po 1989 roku.

Jakub Skrzywanek otrzymał nagrodę za "istotne osiągnięcia artystyczne w 2022 roku". Jest reżyserem teatralnym, autorem tekstów, twórcą instalacji performatywnych. Od stycznia 2022 roku jest dyrektorem artystycznym Teatru Współczesnego w Szczecinie. W 2022 r. jego najważniejszym sukcesami były: reżyseria spektaklu „Spartakus. Miłość w czasach zarazy”, zaprezentowanego na wielu festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą; zdobycie Paszportu Polityki w kategorii Teatr; Laur Konrada – nagroda główna prestiżowego 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach.

Pozostali tegoroczni laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin to plakacista prof. Lex Drewiński wyróżniony w kategorii „całokształt działalności artystycznej”. W kategorii „innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury w 2022 roku” wygrała Małgorzata Narożna, twórczyni kluboksięgarni Fika. Firma Tomaszewicz Development została uznana za mecenasa kultury. ©℗

(as)