Protest w Pleciudze? Zobaczcie, jakie transparenty zawisły na teatrze

"Nie mów do mnie laleczko", "Aktorzy Pleciugi to nasze sługi", "Kukły pany", "Dość pociągania za sznurki", "Sami rzućcie się w kąt", "Chcemy ciepłych rąk", "Lalkarz pochodzi od lalki" - oto hasła, jakie znalazły się na transparentach zawieszonych na terenie szczecińskiego Teatru Lalek Pleciuga. O co chodzi? Czy może o protest aktorów, a może ... lalek?

Otóż w taki dość niekonwencjonalny pomysł promowany jest spektakl, który będzie miał swoją premierę już 13 listopada. Chodzi tu o przedstawienie pt. "Tu rządzą lalki" w reżyserii Artura Romańskiego. Znajdzie się w nim kilkanaście piosenek napisanych przez najlepszych polskich tekściarzy i dramaturgów, choćby Artura Andrusa, Artura Barcisia, Martę Guśniowską, Szymona Jachimka, Tomasza Jachimka, Magdalenę Mrozińską i Malinę Prześlugę. Zaplanowana jest też muzyka na żywo, zaskakująca oprawa wizualna i bogata choreografia.

Jak zapowiadają twórcy, „Tu rządzą lalki” to pełen absurdalnego humoru projekt: "Koniec z pociąganiem za sznurki. Koniec z zimnymi dłońmi, nieczułymi lalkarzami i ludźmi, którzy mówią na nich „kukiełki”. Kukiełki z „teatrzyku”. Po tylu latach podkulania ogona i wykonywania bez mrugnięcia okiem wszystkich aktorskich poleceń, lalki poszły po rozum do głowy… A może jednak nie? W końcu czy uwięzienie aktorów w garderobach i bezprecedensowa zamiana ról na linii lalka-człowiek jest aktem odwagi czy objawem postradania zmysłów?" - oto jeszcze kilka słów od twórców nowego przedstawienia.

Po premierze spektakl będzie grany, w tym miesiącu, codziennie aż do 19 listopada.

(MON)