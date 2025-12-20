Premiera nowego albumu szczecińskiego Zespołu Dodna [FILM]

Fot. Ryszard Pakieser (archiwum)

Legendarny szczeciński Zespół Dodna zaprezentuje swój nowy album „Celofan”. Oficjalna premiera płyty (tzw. release party) z udziałem muzyków i zaproszonych fanów odbędzie się w piątek 19 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie wydawcy - Jimmy Jazz Records przy al. Wojska Polskiego 23 w Szczecinie.

REKLAMA

Najnowszy album, pierwszy od czasu wydanego w 2019 „Dodna Syndrome”, zawiera 9 nowych piosenek i 2 utwory instrumentalne – pełne energii, oldskulowych brzmień i tematów bliskich zespołowi: miłosnych perypetii, kłopotów z alkoholem i nieskrępowanej zabawy. Wydawnictwo poprzedziła premiera singla i teledysku do piosenki „Jadwigo”.

To będzie wyjątkowa okazja, by spotkać się z zespołem, zdobyć autografy i kupić najnowszy album prosto z rąk muzyków. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie będzie pełne niespodzianek i dobrej muzyki, a atmosfera – jak zawsze u Dodny – gorąca i rock’n’rollowa.

Zespół, który w 2026 roku obchodzi 40-lecie swojej działalności, udowadnia „Celofanem”, że nadal jest w znakomitej formie twórczej. Piątkowe release party to początek większej przygody – muzycy zapowiadają wiosenną trasę koncertową.

(k)

REKLAMA