Muzyczna wędrówka śladami przodków w Słowianinie

Fot. Słowianin

W Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie w piątek o g. 19.30 rozpocznie się koncert zespołu Echo Rodu i Paprodziada. Połączył ich zachwyt tym, co przy Rodzie i w Przyrodzie. Ich twórczość to muzyczna wędrówka śladami przodków – próba obudzenia uśpionej wiedzy i duchowości zaklętej w pieśniach i rytmach. To płynące dźwiękiem obrzędy, które wzruszają, bawią i budzą ciekawość, łącząc tradycję z nowymi brzmieniami i przywracając więź z ziemią, Rodem i Przyrodą.

Na stronie Agencji Perspektywy przeczytamy: „Echo Rodu to rezonans górskiej natury, gdzie harmonijne brzmienia organicznych instrumentów przenikają przestrzeń. Jest to połączenie tradycyjnych słowiańskich melodii z pulsującymi rytmami elektroniki, inspirowane dźwiękami natury. Głosy i dźwięki rzadkich, zapomnianych instrumentów, takich jak słowiańska harfa (gusli), lira korbowa i bębny, dopełniają tę unikalną symfonię. Całość odzwierciedla mistyczną aurę starożytnych rytuałów i transowych tańców, tworząc przestrzeń, w której współczesny świat spotyka dziedzictwo przeszłości w jednej fascynującej dźwiękowej podróży”.

(as)

