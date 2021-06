Premiera na scenie Malarni. Ważny, szczeciński głos o rasizmie i nacjonalizmie

Spektaklem pt. "Mbambo" w piątek (4 czerwca) w szczecińskim Teatrze Współczesnym, na scenie Malarni, rozpoczął się weekend premier. Na sobotę bowiem zaplanowane jest kolejne, nowe przedstawienie - "Lalka".

Pierwsza premiera po "odmrożeniu" była wyjątkowa, bowiem "Mbambo" to spektakl inspirowany książką szczecińskiego pisarza, Artura Daniela Liskowackiego, pt. "Murzynek B.". Reżyser Paweł Kamza, wraz z autorem powieści, dokonali zaskakującej adaptacji, która - jak mogłoby się wydawać - jest zupełnie nieprzekladalna na język teatru z powodu swojej wielowątkowości. Tymczasem zdecydowano się na dość odważny krok, ale bardzo ciekawy - reżyser włączył do przedstawienia osobiste historie aktorów: jedna dotyczy ciotki Krystyny Maksymowicz, Gieniuchy (która podczas rejsu do Odessy poznała samego Maxa Factora i której tomiki wierszy znalazły się w bibliotece kongresu amerykańskiego), a druga - syna Roberta Gondka z tzw. adopcji serca.

Główną bohaterką spektaklu jest jednak Barbara (w tej roli - znakomita Beata Zygarlicka), matka zaginionego, czarnoskórego syna. Kobieta próbuje dowiedzieć się, co przydarzyło się jej dorosłemu dziecku. Powraca zatem do miejsc dla niej ważnych, jak też odkrywa rodzinne tajemnice. Zatem wątki szczecińskie przeplatają się z afrykańskimi, głównie dotyczącymi ludu Ibo, ale też z kresowymi. Mamy zatem tygiel kultur, religii, obyczajowości oraz historii, która ma bezpośrednie przełożenie na życie bohaterów. Spektakl to również ważny głos dotyczący problemu rasizmu, nacjonalizmów i postrzegania innych stereotypami.

(MON)