Kiermasz książki przeczytanej w Pleciudze. Czas na zgłoszenia

Kolejny kiermasz już za kilka dni.

W sobotę 4 października w holu Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie odbędzie się kolejny Kiermasz książki przeczytanej. To okazja, by kupić książki dla dzieci i dorosłych.

Osoby, które chcą mieć zapewniony stolik, by wziąć udział w wymianie czy sprzedaży książek, powinny wysłać wcześniej zgłoszenie. Pierwszeństwo na kolejny kiermasz mieli sprzedawcy, którzy zgłosili się na poprzedni, odwołany.

Szczegóły na stronie internetowej: https://szczecinczyta.pl. Organizatorami wydarzenia są: portal Szczecinczyta.pl, Teatr Lalek Pleciuga i portal Szczecindladzieci.net.pl

(K)