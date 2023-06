Powraca „Kino na leżakach”

Inicjatywa, która przypadła do gustu mieszkańcom, powraca w najbliższym sezonie letnim. Fot. ŻSTW (arch.)

„Plan doskonały”, „Spy Game” czy „Jak wytresować smoka” – to tylko część filmów, które będzie można tego lata oglądać w Szczecinie. Inicjatywa, która przypadła do gustu mieszkańcom, powraca w najbliższym sezonie letnim. W tym roku zaplanowano 10 edycji w różnych częściach Szczecina – od Gumieniec po Dąbie i Bukowe, od hali Netto Arena przez Pogodno po ścisłe centrum i od parku Chopina aż po Skolwin. Wystarczy do kalendarza wpisać interesujące nas seanse, zadbać o popcorn, dobry nastrój i towarzystwo, w którym czujemy się najlepiej.

– Motywem przewodnim tegorocznego cyklu jest prawda. To deficytowy towar w naszym zwariowanym świecie, który w dodatku ostatnio mocno przyspieszył – tłumaczy Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o. – Ludzie poszukują dziś prawdy, a organizatorzy „Kina na leżakach” zadbali o to, aby widzowie obcowali z nią na wiele sposobów. Podczas dziesięciu letnich projekcji nie zabraknie m.in. spisków, kłopotów, intryg, ale także przyjaźni, marzeń i szczęśliwych zakończeń.

Seanse w plenerach

Seanse odbędą się w różnych plenerach. Zaplanowano je w parkach, na placach, kąpielisku, a nawet boisku sportowym. Wszystkie odbędą się oczywiście w godzinach wieczornych, by naturalne warunki oświetleniowe nie zakłócały jak najlepszego odbioru. Przeszkodą w poszczególnych edycjach cyklu mogą być jedynie gwałtowne ulewne deszcze lub inne niebezpieczne zjawiska pogodowe. Na drobne niedogodności organizatorzy, mając kilkuletnie doświadczenie, są już przygotowani.

Pokaz, który otworzy tegoroczny letni cykl, to „Sing”, Film będzie można obejrzeć już 29 czerwca na pl. Jakuba Wujka o godz. 22. Tydzień później, 6 lipca o godz. 21.30 seans rozpocznie się na pl. Orła Białego, a widzowie obejrzą „Plan doskonały”. Kolejna projekcja odbędzie 13 lipca. W tym dniu zaplanowano film „Spy Game”. Będzie go można obejrzeć o godz. 21.30 na boisku Świtu Skolwin. Następnie „Kino na leżakach” zawita na prawobrzeże, a konkretnie na kąpielisko Dąbie. Tam 20 lipca o godz. 21.30 będzie można obejrzeć film „Uciekaj”. Ostatni lipcowy seans zaplanowano na 27 lipca na godz. 21.30. Film „Powiernik królowej” zostanie wyświetlony w parku przy ul. Taczaka.

Leżaki i koce

Pierwszym sierpniowym pokazem będzie projekcja filmu „Everest”. To kolejna edycja na prawobrzeżu – odbędzie się 3 sierpnia na skwerze przy ul. Fioletowej na osiedlu Bukowym (godz. 21). Kolejny seans to „Lot” – film zostanie zaprezentowany 10 sierpnia o godz. 21 w parku Chopina. „Jak wytresować smoka” to propozycja na godz. 21 w dn. 24 sierpnia. Pokaz odbędzie się przy Netto Arenie. Sierpniowe „Kino na leżakach” zakończy „Eagle Eye” w północnej części Szczecina. Seans zaplanowano na godz. 21 w dniu 31 sierpnia przy ul. Kolonistów.

To jednak nie koniec atrakcji, bo tegoroczną edycję cyklu wieńczy projekcja nad gumienieckim Jeziorkiem Słonecznym. Tam 7 września o godz. 20.30 będzie można obejrzeć film „Lessie, wróć!”.

Podczas każdego seansu organizatorzy zapewniają 100 leżaków oraz koce. Ubiegłoroczna edycja pokazała, że to za mało, ale dla widzów spragnionych kina pod chmurką nie był to żaden problem. Wiele osób przychodziło z własnymi rozkładanymi krzesełkami lub kocami i karimatami, które rozkładano bezpośrednio na ziemi. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, a w razie deszczu widzowie mogą liczyć na przeciwdeszczowe peleryny.

Tomasz TOKARZEWSKI