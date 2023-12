Powojenny Szczecin i jego literaccy mieszkańcy

Fot. mat. prasowe

Dzisiaj, w czwartek 14 grudnia, o godz. 18 w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8) odbędzie się kolejne spotkanie dla znawców i amatorów historii Pomorza oraz archeologii, czyli [Pomerania incognita. Spotkania z pomorską przeszłością]. Tym razem wykład na temat aspektów literatury oraz kultury, rozwijających się w powojennym Szczecinie wygłosi dr Katarzyna Rembacka.



Jedni pomysł ściągnięcia na Pomorze Zachodnie wybitnych ludzi pióra przypisują wojewodzie Leonardowi Borkowiczowi. Inni – by przywołać Czesława Miłosza – widzą w tym zamysł komunistycznej partii, bo przecież „aresztowania słabo docierały do willi w Szczecinie”. Podstawowym wabikiem, mającym przyciągnąć literatów, była obietnica przekazania im „ładnych domków z ogródkami” i „zapewnienia bytu”. Jak wyglądał obraz warunków bytowych literatów – zapamiętany i zapisany także w wytworzonych przez nich ego-dokumentach? Na co mógł liczyć „twórczy” przesiedleniec? Czy stworzona na Głębokim literacka enklawa, stała się dla jego mieszkańców trwałym i „najlepszym z możliwych światów”?

Katarzyna Rembacka jest historykiem, autorką książki „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989)”, za którą w 2021 roku otrzymała Nagrodę Historyczną „Polityki” w kategorii Debiuty oraz Nagrodę im. Tomasza Strzembosza, a także nominacje do Nagrody im. Jerzego Giedroycia, Nagrody im. Kazimierza Moczarskiego oraz zachodniopomorskiej nagrody literackiej „Jantar”. A także nauczycielką konsultantką ds. edukacji humanistycznej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Partnerami wydarzenia oraz cyklu są: Fundacja Ścieżkami Pomorza, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz IAE PAN Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie. Wstęp na spotkanie jest wolny.

(K)