Pod dachami Paryża. Mamy bilety!

Paryż… Od stu lat oczy (i uszy) świata są zwrócone na piosenkę francuską, która się urodziła pod dachami Paryża, na Polach Elizejskich, pod wieżą Eiffla, w Lasku Bulońskim i przy szklanej piramidzie przed Luwrem. To muzyka znaczona takimi nazwiskami, jak: Edith Piaf, Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu. To kankan, kabarety, a nawet upiór – bo przecież to właśnie w gmachu opery paryskiej straszył bohater powieści i musicalu. Już w najbliższy poniedziałek – 7 lutego Grand Orkiestra z Odessy zaprasza na dwugodzinne spotkanie z muzyką francuską, dające okazję do wzruszeń i uśmiechu, jak to zwykle bywa pod dachami miasta zakochanych. Wśród wykonywanych utworów nie zabranie takich przebojów, jak Le Temps des Cathédrales z musicalu Dzwonnik z Notre Dame lub La Valse d’Amélie z wielkiego kinowego przeboju Amelia.

Koncert odbędzie się 7 lutego w filharmonii w Szczecinie, o godz. 19. Bilety do nabycia w punkcie na Zamku Książąt Pomorskim (mały dziedziniec, wejście I) lub na www.kupbilecik.pl. Można również wygrać bilet na to wydarzenie w naszym konkursie.

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (3 lutego br.). Zaproszenia otrzymają dwie pierwsze osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.