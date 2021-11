Koncert in memoriam profesora Lecha Olejnika. Zagrają szczecińscy fagociści

Na zawsze w pamięci

2021-11-08 08:08:17

To był niesamowity człowiek - wiecznie uśmiechnięty, zawsze życzliwy, wyrozumiały, wpajający miłość do muzyki. Wszędzie, gdzie się pojawiał, wprowadzał aurę optymizmu. No i do tego ta charakterystyczna czupryna, która była znakiem rozpoznawczym. Wyjątkowa osoba, tak jak i wyjątkowy jest sam instrument.