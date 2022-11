Po raz pierwszy w Akademii Sztuki. Muzyka dla osób niewidomych

W sobotę i w niedzielę (26 i 27 listopada) w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędzie się po raz pierwszy Forum muzyczne Zobaczmusic. To wydarzenie, którego celem jest ewolucyjne wprowadzanie zmian w edukacji muzycznej osób z dysfunkcją wzroku. Zaplanowane warsztaty i wykłady przeznaczone są zarówno dla osób niewidomych i słabowidzących, jak i dla nauczycieli instrumentalistów, dyrygentów oraz instruktorów i nauczycieli zajmujących się szeroko pojętą edukacją muzyczną.

Organizator, czyli Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi, informuje: „Wybraliśmy Szczecin, ponieważ podczas wizyty w tym mieście i filmowania materiałów edukacyjnych w ramach projektu «Słucham, więc jestem» mieliśmy możliwość przekonać się, jak niezwykłe dojrzałe i merytoryczne jest podejście tutejszych szkół muzycznych do edukacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Odważna i pionierska praca dr hab. Urszuli Szyryńskiej, prof. AS oraz długoterminowe wsparcie finansowe p. Ryszarda Stoltmana i jego Lions Clubu uczyniło ze Szczecina centrum rozwoju muzycznego dla osób z dysfunkcją wzroku. Forum to nie tylko wykłady, ale przede wszystkim warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku i wspólne koncerty. Będziemy nie tylko razem grać, ale i tańczyć oraz uczyć się ruchu scenicznego. Poznamy również innowacyjny zapis nutowy 3D. Zaplanowaliśmy panel dyskusyjny, wykłady, warsztaty i koncerty. Otwarcie na współpracę i zaangażowanie Akademii Sztuki w Szczecinie pozwala nam odważniej podejść do organizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia. Mając tak szerokie wsparcie instytucjonalne i merytoryczne, jesteśmy przekonani, że razem uda nam się stworzyć unikatowe miejsce edukacyjne na mapie Polski”.

Zgłaszać się do udziału w wydarzeniu można przez stronę internetową Akademii Sztuki.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, a współfinansowany przez: Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi.

