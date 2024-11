Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Wybieramy zwycięzców

Plakat ze spektaklu „Don Kichot”

Podajemy Państwu finałową dziesiątkę przedstawień i artystów nominowanych w plebiscycie teatralnym Kuriera Szczecińskiego "Bursztynowy Pierścień". Teraz w rękach widzów wybór najlepszego spektaklu oraz kreacji scenicznej sezonu 2023/2024.

Do 27 listopada można oddawać swoje głosy na spektakle oraz artystów, którzy głosami czytelników Kuriera przeszli do drugiego etapu plebiscytu i są już w finale. Widzowie wysyłając SMS-a lub wypełniając kupon zamieszczony poniżej, wybiorą sztukę i aktorkę/aktora w nominowanej roli do „Bursztynowego Pierścienia".

W finałowym gronie znaleźli się aktorzy z Teatru Polskiego: Marek Bałata, Jakub Sokołowski, Adrianna Szymańska i Wojciech Wysocki; aktorki z Teatru Współczesnego: Maria Dąbrowska i Iwona Kowalska; artyści z Opery na Zamku: Ksenia Naumets i Patryk Kowalski, aktor Teatru Lalek "Pleciuga" Aleks Joński i aktorka Teatru Nie Ma Rita Heigelmann-Kołakowska.

Najwięcej spektakli w finale pochodzi ze scen Teatru Polskiego: „Iwona Księżniczka Burgunda”, „Kora – dziecko słońca”, „Molière, czyli zmowa świętoszków”, „Sztukmistrz z miasta Lublina”. W finałowej dziesiątce są też przedstawienia Teatru Współczesnego: „Kobieta, która zajęła się ogniem”, „Opowieści babć szeptane córkom przez matki”; Opery na Zamku: „Don Kichot”, „Orfeusz w piekle”; Bałtyckiego Teatru Dramatycznego "Solaris" oraz „Pieśń dla mojej Siostry" Teatru Nie Ma.

Komu przypadnie „Bursztynowy Pierścień"? Zadecydują widzowie.

Finałowe spektakle

„Don Kichot” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku to przedstawienie baletowe. Ukazuje przygody błędnego rycerza Don Kichota i jego wiernego giermka Sancho Pansy, które zostały opowiedziane w formie dynamicznej i zajmującej tanecznej wędrówki po słonecznej Hiszpanii. A wszystko w celu realizacji marzeń głównego bohatera, by zdobyć serce uwielbianej Dulcynei. Inspiracją do stworzenia scenografii oraz kostiumów do spektaklu była twórczość Gaudiego i Picassa. Przedstawienie można obejrzeć 16 i 17 listopada.

„Iwona Księżniczka Burgunda” w reżyserii Grzegorza Brala w Teatrze Polskim w Szczecinie to spektakl grany na scenie szekspirowskiej z rozmachem operowym, ale zgodnie z uwagami autora Witolda Gombrowicza. Są zatem w nim elementy groteski i humoru obok naturalnej w psychologii osób. To spektakl będący parodią sztuk Szekspira. Opowiada historię nieatrakcyjnej i mało interesującej dziewczyny, która poślubia kapryśnego księcia. Iwona sprawia, że w jej środowisku pojawiają się uczucia od niechęci po agresję.

„Kobieta, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie to komediowy spektakl muzyczny, stworzony na bazie autentycznych historii. Opowieść o artystce, która podejmuje się misji naprawy świata i mimo ciężaru chce wziąć na siebie wszystkie problemy kobiet. Te z którymi mierzą się po cichu, w domu i w pracy, zmuszając się do odgrywania roli świetnie radzącej sobie ze wszystkim heroski.

„Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie to spektakl ukazujący fakty z życia znanej wokalistki zespołu Maanam. Adrianna Szymańska, odtwórczyni tytułowej roli także nominowana, wciela się w rolę piosenkarki i przedstawia wydarzenia z różnych etapów jej życia. Publiczność odbywa podróż do lat 80. i 90. XX wieku za sprawą dobrze znanych utworów, których autorką i wykonawczynią była Kora. W spektaklu w wykonaniu Adrianny Szymańskiej z towarzyszeniem muzyków: Krzysztofa Baranowskiego oraz Łukasza Wonsa. Spektakl jest grany 15-17 listopada.

„Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie to spektakl o ostatnich latach życia znanego francuskiego XVII-wiecznego komediopisarza. Molier próbując wystawić swoją sztukę „Świętoszek”, naraża się dostojnikom kościelnym i nawet arcybiskup Paryża próbuje pozbawić go łask króla. Poza krytyką kleru jego życie prywatne też jest piętnowane, gdyż związuje się z dużo młodszą Armandą, siostrą lub córką jego poprzedniej partnerki. Ten dynamiczny spektakl z dużą dozą humoru można zobaczyć 21-24 listopada.

„Orfeusz w piekle” w reżyserii Jerzego Połońskiego w Operze na Zamku w Szczecinie to przewrotnie i żartobliwie opowiedziany grecki mit o wybitnym wirtuozie, który podąża do świata umarłych, aby odzyskać swą ukochaną. Współczesna Eurydyka nie tego jednak oczekuje. W tej z dużym rozmachem przygotowanej inscenizacji szczecińskiej Opery na Zamku świat antyczny zastąpiony został przez świat mediów – produkcji filmowych, internetowych. Olimp jest show telewizyjnym, a piekło – horrorem, w którym znane postacie filmowe z kina grozy tańczą kankana.

„Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma w Szczecinie to kameralny spektakl, który opowiada o siostrzanym przywiązaniu. ”Chciałabym zaśpiewać. Chcę coś zaśpiewać Siostrze… że mimo wszystko nie ma nikogo, nic, nigdzie na świecie, co mogłoby nas rozdzielić. Rozdzielić! I muszę powiedzieć, że mnie to uspokaja, że ostatecznie jestem ze wszystkiego zadowolona. I to właśnie chciałam powiedzieć mojej Siostrze.”

„Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie to monodram w wykonaniu Beaty Niedzieli w oparciu o znaną psychologiczno - fantastyczną powieść Stanisława Lema. Ukazuje ucieczkę przed codziennością Kelvina na planetę Solaris, której tajemnic dotąd nie odkryli badacze. Poczucie izolacji i wyobcowania na stacji kosmicznej sprawiają, że główny bohater odbywa podróż wgłąb siebie, poddając analizie zdarzenia ze swojego życia. Grany 15 i 22 listopada.

„Sztukmistrz z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie spektakl z dużym rozmachem muzyką Zygmunta Koniecznego i songami Agnieszki Osieckiej na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera. Opowiada o pełnym sprzeczności człowieku, próbie odrzucenia wiary, buncie przeciw tradycjom przodków oraz pragnieniu spełnienia marzeń. Jasza Mazur jest obwoźnym mistrzem iluzji i akrobatą, który prowadzi bogate życie na pograniczu dwóch kultur – żydowskiej i zachodnioeuropejskiej. Przedstawienie łączy elementy żydowskich obyczajów oraz cyrkowych pokazów.

„Opowieści babć szeptane córkom przez matki” w reżyserii Gianiny Cărbunariu, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie to spektakl będący międzypokoleniową podróżą przez Europę Środkowowschodnią do czasów rumuńskiej dyktatury Ceaușescu, obrad Okrągłego Stołu, a także współczesnej Polsce. Historia ukazana jest z perspektywy trudnych kobiecych doświadczeń: córek, matek i babć. Choć spektakl ukazuje tabu związane z przerywaniem ciąży to nie brak elementów czarnego humoru.

Jak głosować?

Najlepsze przedstawienia teatralne oraz artystów tworzących wyjątkowe kreacje w plebiscycie "Bursztynowy Pierścień" wybierają Czytelnicy w głosowaniu drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”.

Każdy tytuł spektaklu i każde nazwisko aktorki/aktora jest opatrzone symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em.

Osoby, które wolą głosować metodą tradycyjną, powinny wypełnić zamieszczony w „Kurierze” kupon i wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin.

Obecny, drugi etap głosowania potrwa do 27 listopada. Następnie podczas Gali w Willi Lentza zwycięzcy zostaną nagrodzeni statuetkami Bursztynowych Pierścieni od publiczności.

Jednocześnie w drodze głosowania jury konkursu przyzna swoje nagrody w obu powyższych kategoriach, a także Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie oraz Wielką Nagrodę Jury. Kapituła obraduje w składzie: Daniel Źródlewski (przewodniczący Kapituły „Bursztynowego Pierścienia", krytyk teatralny i filmowy, autor bloga www.tekstyzrodlowe.pl, dziennikarz Magazynu Szczecińskiego "Prestiż" oraz prezenter TVP 3 Szczecin), Radosław Bruch (wSzczecinie.pl), Małgorzata Frymus (Radio Szczecin), Jacek Gałkowski (teatroman), Małgorzata Klimczak (Dziennik Teatralny), Anna Kosiorowska (prawniczka, miłośniczka teatru), Elżbieta Kubera (sekretarz, „Kurier Szczeciński”), Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Skiba (Książnica Pomorska), Małgorzata Stoltman („kaowiec” Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW), Leszek Zalewski (aktor, reżyser).

Zapraszamy naszych Czytelników do głosowania. Przedstawiamy dwie finałowe listy 10 spektakli i 10 aktorek/aktorów za kreacje sceniczne do naszej teatralnej nagrody Bursztynowy Pierścień. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Finał z wręczeniem nagród odbędzie się 2 grudnia w Willi Lentza w Szczecinie.

Organizatorem konkursu jest „Kurier Szczeciński”, współorganizatorem – Willa Lentza w Szczecinie, a partnerami plebiscytu: Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie. ©℗

Finałowa 10 W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR W SEZONIE 2023/2024

Marek Bałata za rolę Kantora w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.1

Maria Dąbrowska z kreację Marii oraz Mariana w „Kobiecie, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.2

Rita Heigelmann-Kołakowska za rolę Bernadetty w spektaklu "Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.3

Aleks Joński za postać Michała Szymczyka w spektakl „Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.4

Ksenia Naumets za role Dulcynei, Kitri oraz Carmen w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.5

Iwona Kowalska za rolę w przedstawieniu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.6

Patryk Kowalski za kreację Basilio, Toreadora oraz Matadora w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.7

Jakub Sokołowski za postać Jaszy Mazura w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.8

Adrianna Szymańska za tytułową rolę w przedstawieniu „Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.9

Wojciech Wysocki za Ludwika XIV – Króla Francji w spektaklu „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.10

Finałowa 10 W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKTAKL W SEZONIE 2023/2024

„Don Kichot” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.11

„Iwona Księżniczka Burgunda” w reżyserii Grzegorza Brala w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.12

„Kobieta, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.13

„Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.14

„Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.15

„Orfeusz w piekle” w reżyserii Jerzego Połońskiego w Operze na Zamku w Szczecinie BURSZTYN.16

„Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.17

„Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.18

„Sztukmistrz z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.19

„Opowieści babć szeptane córkom przez matki”, w reżyserii Gianiny Cărbunariu, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.20

Elżbieta KUBERA