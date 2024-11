Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Przed nami Top 10

„Don Kichot” Opera na Zamku

Zaledwie kilka dni dzieli nas od poznania dziesiątki tegorocznych finalistów obu kategorii w Plebiscycie Teatralnym „Bursztynowy Pierścień”. Do 10 listopada czekamy na głosy czytelników na najlepszy spektakl oraz aktorkę/aktora zachodniopomorskich scen w sezonie 2023/2024. Już w przyszłym tygodniu podsumujemy głosy widzów oddawane dotąd na 20 nominowanych przedstawień i 20 artystów kreujących ciekawe role.

Dziesięć spektakli i dziesięciu artystów

W drugim etapie plebiscytu ze ścisłych dziesiątek obu kategorii czytelnicy „Kuriera” wybiorą już zwycięzców. A naprawdę jest w czym wybierać dzięki bogactwu różnorodności przedstawień. Warto też wybrać się do teatru, by obejrzeć któryś z nominowanych spektakli i artystów. W najbliższych dniach w teatrach szczecińskich i koszalińskim podziwiać można pięć spektakli i tyluż nominowanych w konkursie aktorów.

Nominowany spektakl „Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka wystawi w niedzielę 10 listopada oraz od wtorku do piątku 12-15 listopada Teatr Lalek „Pleciuga”. W tym samym spektaklu za główna rolę nominowany został Aleks Joński. Odtwarza on postać dziesięcioletniego chłopca Michała Szymczyka, który trafił do domu dziecka. Wraz z innymi kolegami i koleżankami Michał przygotowuje przedstawienie teatralne. W ten sposób widz poznaje dramatyczne, wzruszające a chwilami zabawne losy wychowanków tej placówki. Spektakl osadzony jest w realiach początku lat 80., ukazując czasy PRL-u wraz z wprowadzeniem stanu wojennego.

Nominowane przedstawienie „Makbet” w reżyserii Pawła Palcata pokaże w poniedziałek 11 listopada Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. Za rolę Wiedźmy w tym spektaklu nominację do Bursztynowego Pierścienia otrzymała także Adrianna Jendroszek. Jest to dobrze znany szekspirowski dramat człowieka pogrążonego w ślepym pędzie do władzy absolutnej, gdzie jedna zbrodnia napędza kolejną, ta zaś następną. Spektakl szuka odpowiedzi na pytania czy zachowania te są zgodne z naturą człowieka, wyrastają z jego chorej ambicji, czy raczej wynikają z przekroczenia granicy zła?

Także ze sceny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pochodzi nominowany do nagrody monodram „Solaris” w reżyserii Darii Kopiec i wykonaniu Beaty Niedzieli, która otrzymała również nominację aktorską. Spektakl można będzie obejrzeć w niedzielę 11 listopada i w piątek 15 listopada. Przedstawienie w oparciu o powieść Stanisława Lema relacjonuje ucieczkę przed codziennością Kelvina na planetę Solaris, której tajemnic dotąd nie odkryli badacze. Poczucie izolacji i wyobcowania na stacji kosmicznej sprawiają, że główny bohatera odbywa podróż wgłąb siebie, poddając analizie zdarzenia ze swojego życia.

Nominowany spektakl „Kora - dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza, a także nominowaną do nagrody wykonawczynię tytułowej roli Adriannę Szymańską obejrzymy w bieżący weekend 9 i 10 listopada w Teatrze Polskim. Ten monodram to podróż do lat 80. i 90. XX w. za sprawą znanych piosenek autorstwa i w wykonaniu Kory. Wszystkie utwory w spektaklu są zaśpiewane przez Adriannę Szymańską do muzyki na żywo w aranżacjach i z akompaniamentem Krzysztofa Baranowskiego oraz z towarzyszeniem gitary Łukasza Wonsa. To jednak nie tylko koncert. Wcielająca się w rolę piosenkarki aktorka przedstawia, często bardzo bolesną historię różnych etapów życia Kory.

Opera na Zamku wystawi w najbliższych dniach nominowany w plebiscycie „Bursztynowy Pierścień” spektakl „Don Kichot” w choreografii Anny Hop. Przedstawienie baletowe wraz z nominowanym Patrykiem Kowalskim za rolę Basilia, Torreadora i Matadora będzie można obejrzeć na scenie Opery na Zamku 16 i 17 listopada. Tym razem przygody błędnego rycerza Don Kichota i jego wiernego giermka Sancho Pansy zostały opowiedziane w formie dynamicznej i zajmującej tanecznej wędrówki po słonecznej Hiszpanii. A wszystko w celu realizacji marzeń głównego bohatera, by zdobyć serce uwielbianej Dulcynei. Inspiracją do stworzenia scenografii oraz kostiumów do spektaklu była twórczość Gaudiego i Picassa.

Decyzje Czytelników i Jury

Najlepsze przedstawienia teatralne oraz artystów tworzących wyjątkowe kreacje wybierają Czytelnicy w głosowaniu drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”.

Każdy tytuł spektaklu i każde nazwisko aktorki/aktora jest opatrzone symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em.

Osoby, które wolą głosować metodą tradycyjną, powinny wypełnić zamieszczony w „Kurierze” kupon i wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy, który wyłoni ścisłe grono finałowych dziesięciu spektakli i dziesięciu kreacji scenicznych, zakończy się 10 listopada. Po ogłoszeniu list, widzowie wybierać będą już zwycięzców: najlepszy spektakl i najlepszego aktora/najlepszą aktorkę. Głosowanie w drugim etapie potrwa do 27 listopada. Laureaci publiczności zostaną nagrodzeni statuetkami Bursztynowych Pierścieni.

Jednocześnie także jury konkursowe w drodze głosowania przyzna nagrody w obu powyższych kategoriach, a także Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie oraz Wielką Nagrodę Jury.

Zapraszamy naszych Czytelników do głosowania. Przedstawiamy dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych do naszej teatralnej nagrody pn. Bursztynowy Pierścień. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Uwaga! Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: w pierwszym etapie, który trwa do 10 listopada, zostaną wyłonieni finaliści (po 10 aktorów/aktorek oraz tyle samo spektakli). Następnie z finałowych dziesiątek widzowie wybiorą zwycięzców. Finał z wręczeniem nagród odbędzie się 2 grudnia w Willi Lentza w Szczecinie.

Organizatorem konkursu jest „Kurier Szczeciński”, współorganizatorem – Willa Lentza w Szczecinie, a partnerami plebiscytu: Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie. ©℗

NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR W SEZONIE 2023/2024

Olga Adamska za kreacje w: monodramie „Hrabiny przodem” w reżyserii Arkadiusza Buszki; „Komediantach” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego i „Alei Zasłużonych” w reżyserii Krzysztofa Materny na deskach Teatru Polskiego w Szczecinie BURSZTYN.1

Marek Bałata za rolę Kantora w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.2

Maja Bartlewska za rolę Heleny w spektaklu „Gong” w reżyserii Tomasza Maśląkowskiego oraz Sylwii w „Teatrze niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.3

Dominik Bobryk za postać Herr Rudolfa Schultza w przedstawieniu „Cabaret” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.4

Arkadiusz Buszko za kreację w spektaklu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.5

Dorota Chrulska jako Magdalena Bejart oraz Belina w „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego oraz Kataryniarz w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja BURSZTYN.6

Maria Dąbrowska z kreację Marii oraz Mariana w „Kobiecie, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.7

Rita Heigelmann-Kołakowska za rolę Bernadetty w spektaklu "Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.8

Rafał Hajdukiewicz za kreację w monodramie „Robinson” w reżyserii Agaty Bizuk w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.9

Anna Januszewska za rolę Wiery Nikołajewny Putiny w monodramie „Matka Putina” w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.10

Adrianna Jendroszek jako Wiedźma w „Makbecie” w reżyserii Pawła Palcata w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.11

Aleks Joński za postać Michała Szymczyka w spektakl „Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.12

Iwona Kowalska za rolę w przedstawieniu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.13

Patryk Kowalski za kreację Basilio, Toreadora oraz Matadora w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.14

Ksenia Naumets za role Dulcynei, Kitri oraz Carmen w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.15

Beata Niedziela za monodram „Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.16

Jakub Sokołowski za postać Jaszy Mazura w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.17

Adrianna Szymańska za tytułową rolę w przedstawieniu „Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.18

Wojciech Wysocki za Ludwika XIV – Króla Francji w spektaklu „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.19

Beata Zygarlicka za rolę w przedstawieniu „Opowieści babć szeptane córkom przez matki” w reżyserii Gianiny Cărbunariu w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.20



NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKATKL W SEZONIE 2023/2024:

„Aleja Zasłużonych” w reżyserii Krzysztofa Materny w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.21

„Cabaret” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.22

„Delicja” w reżyserii Julii Szmyt w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.23

„Don Kichot” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.24

„Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.25

„Hrabiny przodem” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.26

„Iwona Księżniczka Burgunda” w reżyserii Grzegorza Brala w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.27

„Kobieta, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.28

„Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.29

„Makbet” w reżyserii Pawła Palcata w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.30

„Matka Putina” w reżyserii i wykonaniu Anny Januszewskiej w Teatrze Małym, scenie w Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.31

„Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.32

„Orfeusz w piekle” w reżyserii Jerzego Połońskiego w Operze na Zamku w Szczecinie BURSZTYN.33

„Pieśń dla mojej Siostry”; w reżyserii Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.34

„Robinson” w reżyserii Agaty Bizuk w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.35

„Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.36

„Sztukmistrz z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.37

„Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN 38

„XD Dramma Per Musica” w reżyserii Aleksandry Matlingiewicz i Jacka Sotomskiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.39

„Opowieści babć szeptane córkom przez matki” w reżyserii Gianiny Cărbunariu, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.40