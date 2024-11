Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Aktorki i aktorzy w finale

Marek Bałata Fot. Włodzimierz PIĄTEK

Jeszcze tylko do środy 27 listopada można głosować na najlepszych artystów scenicznych oraz najciekawsze spektakle zachodniopomorskich teatrów. Trwa ostatni etap naszego plebiscytu „Bursztynowy Pierścień”.

O statuetki Bursztynowego Pierścienia rywalizuje dziesięć wybranych przez Czytelników spektakli oraz dziesięcioro aktorów w najlepszych rolach ubiegłego sezonu. Widzowie mogą dokonywać wyboru najlepszej aktorki bądź aktora oraz spektaklu do 27 listopada.

W ubiegły weekend opisaliśmy finałowe spektakle, zatem teraz przyszedł czas na zaprezentowanie sylwetek aktorek i aktorów, których role zebrały największą pulę Państwa głosów. Już 2 grudnia poznamy laureatów nagród publiczności oraz nagród jury konkursowego.

Obecny, drugi etap plebiscytu „Bursztynowy Pierścień” wyłoni spośród finałowych przedstawień i ról te, które szczególnie mocno zapadły widzom w sercach i zdaniem Czytelników „Kuriera” powinny zostać uhonorowane statuetkami. Warto zatem się pokusić o statystykę: w zestawieniu finałowym w kategorii najlepsza aktorka, najlepszy aktor znalazło się czworo finalistów z Teatru Polskiego, dwoje z Teatru Współczesnego i dwoje z Opery na Zamku oraz po jednym z Teatru Lalek „Pleciuga” i Teatru Nie Ma.

Doceńmy wspaniałe role

Prezentujemy sylwetki odtwórców – zdaniem naszych Czytelników– najlepszych ról teatralnych sezonu 2023/2024.

Marek Bałata znany przede wszystkim jako wokalista jazzowy w plebiscycie nominowany za rolę Kantora w musicalu „Sztukmistrz z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie. Wcześniej występował w tej roli w kilku innych teatrach oraz w "Krwawych godach" na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu. Muzycznie specjalizuje się w improwizacjach scatem, tworząc instrumentalne brzmienia od tenora do falsetowego sopranu. Wykonuje własne kompozycje, standardy, transkrypcje utworów F.Chopina, K.Komedy, W.Młynarskiego i A.Osieckiej w jazzowej interpretacji. Występuje z własnym Quintetem, grał z międzynarodowym zespołem muzykówi na scenach Europy i Ameryki. Jako artysta grafik wykonuje multimedialne pokazy łącząc obraz ze śpiewem, tańcem i rysowaniem na żywo. Wielokrotny zwycięzca dorocznego plebiscytu JAZZ TOP pisma Jazz Forum w kategorii Wokalista Jazzowy.

Maria Dąbrowska aktorka Teatru Współczesnego nominowana za kreację Marii oraz Mariana w monodramie „Kobieta, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, oddział w Białymstoku. Na scenie Teatru Współczesnego zadebiutowała rolą Raisy Filipownej w „Samobójcy” Nikołaja Erdmana (luty 2005). Gra w przedstawieniach: „Frankenstein”, „Dobry piesek”, „Czerwony Kapturek”, „Powiem Ci jutro”, „Wiarołomna”, „SPARTAKUS. Miłość w czasach zarazy”, „Edukacja seksualna”, „Być jak Beata”, „Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami emerytalnymi”. Doceniana wieloma nagrodami w konkursach teatralnych w całym kraju.

Rita Heigelmann-Kołakowska aktorka Teatru Nie Ma, nominowana za rolę Bernadetty w spektaklu "Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma. Z teatrem tym związana jest od 2002 roku. W tym czasie wystąpiła w ponad 20 spektaklach, w wielu z nich obsadzając główne role, podobnie jak w nominowanym kameralnym spektaklu, który poruszająco opowiada o siostrzanym przywiązaniu. W obecnym sezonie poza tym spektaklem można ją także zobaczyć w przedstawieniach "Pirania", "Bobby Watson", "Zimowy pogrzeb", "Testament" .

Aleks Joński aktor Teatru Lalek Pleciuga nominowany za postać Michała Szymczyka w spektakl „Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie. Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku. Występował w kilku reżyserskich a także własnych projektach, w spektaklu internetowym, czytaniu performatywnym . Współautor teatralnej adaptacji „Portretu młodego artysty” Jamesa Joyce’a i monodramu „Tyran w Pełni” na podstawie Kaliguli Alberta Camusa. W Pleciudze zadebiutował rolą Wilka w spektaklu „Niezłe Ziółka”, zagrał w spektaklach „Nienauczalni”, „Fujka i ocean", „Perfekty i Ambaras”. W tym ubiegłym roku zdobył nagrodę „Srebna Ostroga" w plebiscycie „Bursztynowy Pierścień".

Ksenia Naumets solistka, tancerka Opery na Zamku nominowana za rolę Dulcynei, Kitri oraz Carmen w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku. Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Kijowie oraz Wydział Pedagogiki Uniwersytetu w Chersoniu (Ukraina). W roku 2006 zadebiutowała na szczecińskiej scenie w tytułowej roli baletu "Kopciuszek", następnie rolą Lisy w "Córce źle strzeżonej" awansowała na solistkę baletu. Nominowana do "Bursztynowego Pierścienia" za rolę Ewy Pobratyńskiej w "Dziejach grzechu"), otrzymała wyróżnienie Teatralnych Nagród Muzycznych im. J. Kiepury za rolę Klary w "Dziadku do orzechów", Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Kreowała pierwszoplanowe role w: Kopciuszku, Magii czarów, Córce źle strzeżonej, Polowaniu na czarownice, Alicji w Krainie Czarów, Dziadku do orzechów, Dziejach Grzechu, Dzieciach dworca ZOO, Na Kwaterunku.

Iwona Kowalska aktorka Teatru Współczesnego nominowana za rolę w przedstawieniu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim we Wrocławiu. Występowała w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze i w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku. Od 1984 roku w Szczecinie, najpierw w Teatrze Polskim, a od maja 1988 w Teatrze Współczesnym, w którym debiutowała rolą Brooke w spektaklu „Czego nie widać”. Gra również w przedstawieniach: „Sen nocy letniej”, „Dobry wieczór Fogg”. Nagrodzona Bursztynowym Pierścieniem w 2011 r. za rolę Matki w spektaklu „Pelikan, czyli pożegnanie mięsa”.

Patryk Kowalski solista tancerz szczecińskiej Opery nominowany za kreację Basilio, Toreadora oraz Matadora w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Związany z Operą na Zamku od 2010 r. W czasie edukacji brał udział w przedstawieniach: "Don Kichot", "Dziadek do Orzechów", "Romeo i Julia", "Pan Twardowski", "Carmen" oraz "Córka źle strzeżona". Tańczył na scenach Opery Śląskiej w Bytomiu i Gliwickiego Teatru Muzycznego. W Operze wystąpił m.in. w: "Odcieniach namiętności", "Dziejach grzechu", "Dzieciach z Dworca ZOO", "Rock’n Ballet","Wieczorze baletów polskich", "Wizjach Miłości / Mitach", "Coming Together" oraz w tytułowej roli w spektaklu baletowym "Mały Książę".

Jakub Sokołowski aktor Teatru Polskiego nominowany za postać Jaszy Mazura w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Współpracował z warszawskim Teatrem Muzycznym Roma, Teatrem Dramatycznym w Białymstoku oraz krakowskimi teatrami - Stu i KTO. Od 2015 roku pracuje w zespole Teatru Polskiego w Szczecinie. Ma na koncie role w filmach: "Furioza", "Dzień kobiet" i "Studniówk@". Wystąpił też w serialach: "Barwy szczęścia", "Dom pod Dwoma Orłami", "Prawo Agaty", "Młody Piłsudski". Zagrał także w przedstawieniach: "Noc Kolorowych Chmur", "Piaf", "Cabaret".

Adrianna Szymańska aktorka Teatru Polskiego nominowana za tytułową rolę w przedstawieniu „Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie. Ukończyła Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Występowała na deskach gdyńskich scen: Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej, Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza, Teatru Stajnia Pegaza. Laureatka nagród Festiwalu Kontrapunkt, Łódzkich Spotkań Teatralnych, Pierwszych Nagród na elbląskich festiwalach Małych Form Teatralnych i Festiwalu Piosenki Aktorskiej. Była aktorką Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Ważniejsze role: Mary Smith w „Mayday”, Agata w „Miki Mister DJ”, Julia w „Romeo i Julia”, , Calineczka. Współpracuje także z Teatrem Kameralnym. W bieżącym sezonie można ją również oglądać w w przedstawieniach: "Bukartyk - fatalny przykład dla młodzieży", "Sztukmistrz z miasta Lublina", "Noc Kolorowych Chmur", "Cabaret", "Polita", "Komedianci - "Kwartet dla czterech aktorów", "Chwila Nieuwagi".

Wojciech Wysocki aktor warszawski, choć szczecinianin z pochodzenia, nominowany za rolę Ludwika XIV – Króla Francji w spektaklu „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, związany ze scenami warszawskimi, znany głównie z ról filmowych i serialowych. W sztuce Michaiła Bułchakowa o ostatnich latach życia Moliera, gra francuskiego Króla Słońce. Ukończył warszawską PWST. Związany był z Teatrem Współczesnym w Warszawie. Zadebiutował rolą Krzysztofa w filmie "Dom moich snów", stworzył niezapomnianą kreację w melodramacie "Con amore" oraz zagrał w serialu "Punkt widzenia", a także wielu filmach min. "Ekstradycja", "Nic śmiesznego", "Zwolnieni z życia", "Déjà vu", "Życie wewnętrzne", "Pismak", "Jezioro Bodeńskie", "Wierna rzeka", "Bez znieczulenia", "Dyrygent". Jest recytatorem i wykładowcą cyklicznych poetyckich warsztatów i spotkań. Uhonorowany min. Nagrodą Teatru Polskiego Radia Wielki Splendor..

Jak głosować?

Artystów tworzących wyjątkowe kreacje oraz przedstawienia teatralne ubiegłego sezonu nagrodzą w plebiscycie „Bursztynowy Pierścień" Czytelnicy głosując drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”.

Każdy tytuł spektaklu i każde nazwisko aktorki/aktora jest opatrzone symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em.

Osoby, które wolą głosować metodą tradycyjną, powinny wypełnić zamieszczony w „Kurierze” kupon i wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin.

Obecny etap głosowania potrwa do 27 listopada. Następnie podczas Gali w Willi Lentza zwycięzcy zostaną nagrodzeni statuetkami Bursztynowych Pierścieni od publiczności.

Jednocześnie w drodze głosowania jury konkursu przyzna swoje nagrody w obu powyższych kategoriach, a także Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie oraz Wielką Nagrodę Jury. Kapituła obraduje w składzie: Daniel Źródlewski (przewodniczący Kapituły „Bursztynowego Pierścienia", krytyk teatralny i filmowy, autor bloga www.tekstyzrodlowe.pl, dziennikarz Magazynu Szczecińskiego "Prestiż" oraz prezenter TVP 3 Szczecin), Radosław Bruch (wSzczecinie.pl), Małgorzata Frymus (Radio Szczecin), Jacek Gałkowski (teatroman), Małgorzata Klimczak (Dziennik Teatralny), Anna Kosiorowska (prawniczka, miłośniczka teatru), Elżbieta Kubera (sekretarz, „Kurier Szczeciński”), Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński), Aleksandra Skiba (Książnica Pomorska), Małgorzata Stoltman („kaowiec” Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW), Leszek Zalewski (aktor, reżyser).

Zapraszamy naszych Czytelników do głosowania. Przedstawiamy dwie finałowe listy 10 spektakli i 10 aktorek/aktorów za kreacje sceniczne do naszej teatralnej nagrody Bursztynowy Pierścień. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Finał z wręczeniem nagród odbędzie się 2 grudnia w Willi Lentza w Szczecinie.

Organizatorem konkursu jest „Kurier Szczeciński”, współorganizatorem – Willa Lentza w Szczecinie, a partnerami plebiscytu: Miasto Szczecin i Pomorze Zachodnie. ©℗

Finałowa 10 W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR W SEZONIE 2023/2024

Marek Bałata za rolę Kantora w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.1

Maria Dąbrowska z kreację Marii oraz Mariana w „Kobiecie, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.2

Rita Heigelmann-Kołakowska za rolę Bernadetty w spektaklu "Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.3

Aleks Joński za postać Michała Szymczyka w spektakl „Teatr niewidzialnych dzieci” w reżyserii Przemysława Jaszczaka w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.4

Ksenia Naumets za role Dulcynei, Kitri oraz Carmen w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.5

Iwona Kowalska za rolę w przedstawieniu „Gissele, tańcz!” w reżyserii Anny Obszańskiej w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.6

Patryk Kowalski za kreację Basilio, Toreadora oraz Matadora w „Don Kichocie” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.7

Jakub Sokołowski za postać Jaszy Mazura w „Sztukmistrzu z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.8

Adrianna Szymańska za tytułową rolę w przedstawieniu „Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.9

Wojciech Wysocki za Ludwika XIV – Króla Francji w spektaklu „Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.10

Finałowa 10 W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKTAKL W SEZONIE 2023/2024

„Don Kichot” w choreografii Anny Hop w Operze na Zamku BURSZTYN.11

„Iwona Księżniczka Burgunda” w reżyserii Grzegorza Brala w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.12

„Kobieta, która zajęła się ogniem” w reżyserii Ewy Rucińskiej w Teatrze Małym, scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie BURSZTYN.13

„Kora – dziecko słońca” w reżyserii Adama Opatowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.14

„Molière, czyli zmowa świętoszków” w reżyserii Rafała Szumskiego w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.15

„Orfeusz w piekle” w reżyserii Jerzego Połońskiego w Operze na Zamku w Szczecinie BURSZTYN.16

„Pieśń dla mojej Siostry" w reżyserii Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz w Teatrze Nie Ma BURSZTYN.17

„Solaris” w reżyserii Darii Kopiec w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie BURSZTYN.18

„Sztukmistrz z miasta Lublina” w reżyserii Jana Szurmieja w Teatrze Polskim w Szczecinie BURSZTYN.19

„Opowieści babć szeptane córkom przez matki”, w reżyserii Gianiny Cărbunariu, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie BURSZTYN.20

Elżbieta KUBERA