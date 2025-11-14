Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Aktorki i aktorów czas docenić!

Finałowy etap plebiscytu teatralnego „Bursztynowy Pierścień” trwa. Tydzień temu prezentowaliśmy dziesięć spektakli, dziś przedstawiamy dziesięcioro aktorek/aktorów, którzy powalczą o prestiżowe statuetki.

O tym, kto znalazł się w ścisłej dziesiątce drugiego etapu konkursu zdecydowali widzowie, czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego”, przysyłając do redakcji swoje głosy za pośrednictwem kuponów lub sms-ów.

O tytuł najlepszej aktorki/najlepszego aktora za rolę w spektaklu, który swą premierę miał w sezonie teatralnym 2024/2025 w konkursie „Bursztynowy Pierścień” ubiegają się prezentowani poniżej nominowani artyści.

Bibianna Chimiak (za rolę w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana). Aktorka, wokalistka, instruktorka teatralna, art. terapeutka. Od 1999 r. w zespole aktorskim Teatru Kana. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (filozofia) i podyplomowo Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Muzykoterapia oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Szczecinie w klasie śpiewu solowego. Obecnie gra m.in. w spektaklach: „AUTOterapia”, „Niecierpki”, „Światy możliwe”, „Naparstki”, „Sit-down tragedy”.

Dorota Chrulska (rola – Ona w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w Domu Kultury 13 Muz). Aktorka Teatru Polskiego od 2002 r. Studiowała na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Można ją oglądać w wielu spektaklach dramatycznych na różnych scenach Teatru Polskiego, także na scenie kabaretowej Czarny Kot Rudy oraz w Teatrze Piwnica przy Krypcie, gdzie za rolę w „Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” otrzymała w 2006 roku nagrodę na festiwalu Kontrapunkt. W filmie „Wszystkie małe kłamstwa Anny” zagrała tytułową postać. Obecnie występuje min. w spektaklach: „Paryski spleen”, „Molière, czyli zmowa świętoszków”, „Elizabeth Costello”, „Sztukmistrz z miasta Lublina”, „Polita”.

Michał Janicki (za kreacje: Ernsta Lubitscha w „Policie” oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu „Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy” w Teatrze Polskim). Absolwent 4-letniego Studia Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni, pod dyrekcją Jerzego Gruzy. Zadebiutował w 1988 r. na deskach Małej Sceny Teatru Muzycznego rolą Bohatera w spektaklu „Kartoteka” Stanisława Różewicza. Związany był z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu. W Teatrze Polskim w Szczecinie od 1992 r., gdzie zadebiutował rolą Gustawa w „Ślubach panieńskich”. Jest współzałożycielem i dyrektorem artystycznym szczecińskiego Teatru Kameralnego, gdzie występuje, reżyseruje oraz organizuje festiwal muzyki teatralnej Euromusicdrama. Artysta wielokrotnie nagradzany. Obecnie można go zobaczyć m.in. w spektaklach: „Wariacje Tischnerowskie”, „Molière,czyli zmowa świętoszków”, „Melancholie hrabiego Michała Janickiego herbu Puszcza Wkrzańska”, „Polita”, „Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy”, „Pół na pół”.

Aleks Joński (za rolę Oskara w przedstawieniu „Oskar i rzeczy” w Teatrze Lalek „Pleciuga”). Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku. Występował w kilku reżyserskich a także własnych projektach, w spektaklu internetowym, czytaniu performatywnym. Współautor teatralnej adaptacji „Portretu młodego artysty” Jamesa Joyce’a i monodramu „Tyran w Pełni” na podstawie Kaliguli Alberta Camusa. W Pleciudze zadebiutował rolą Wilka w spektaklu „Niezłe Ziółka”, zagrał w spektaklach „Nienauczalni”, „Fujka i ocean”, „Perfekty i Ambaras”. Dwa lata temu zdobył nagrodę „Srebna Ostroga” w plebiscycie „Bursztynowy Pierścień”. W ubiegłym roku Bursztynowy Pierścień od widzów za rolę Michała w spektaklu „Teatr niewidzialnych dzieci”.

Kacper Kujawa (za role: Tadeusza Millera w spektaklu „Król Tanga” w Willi Lentza, Paprykarza 1 i Przemka w „Paprykarzu szczecińskim” oraz Młodego w „Surferach” w Teatrze Współczesnym). Rocznik 2001, student V roku Wydziału Aktorskiego w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wągrowcu. Można go zobaczyć w spektaklach Teatru Barakah w Krakowie, w Teatrze AST gdzie gra swój spektakl dyplomowy „Anioły w Ameryce”. Współpracował m.in. z Teatrem Polskim w Poznaniu, TR Warszawa, Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrze Dramatycznym w Warszawie czy Sceną Roboczą w Poznaniu. Otrzymał tytuł „Najciekawszy debiut” w spisie miesięcznika Teatr. W szczecińskim Teatrze Współczesnym gra w spektaklach: „Very Ibsen”, „Paprykarz szczeciński”, „Surferzy”, „Frankenstein”, „Giselle, tańcz!”.

Marta Łągiewka (za postać Belli w spektaklu „Piękna i Bestia” w Teatrze Lalek „Pleciuga”). Od 2005 r. aktorka Pleciugi. Ukończyła wrocławski Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Debiutowała w spektaklu „Dekameron” w Teatrze Polskim w Szczecinie. Występuje w spektaklach i reżyseruje. W ramach stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. zrealizowała autorski muzyczno-lalkowy spektakl „Poruszenie”. Współpracowała z Teatrem Lalki i Aktora w Opolu i Teatrem Polskim w Szczecinie. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z edukacji teatralnej w Akademii Sztuki. Wraz z Mają Bartlewską zrealizowała spektakl dla najnajów „Przebieranki”. Obecnie gra w przedstawieniach: „Kołysanki Północy”, „Halo Ziemia!”, SEED. Śnieżyca”, „Nienauczalni”, „Teatr niewidzialnych dzieci”, „Kolory”, „Piękna i Bestia”.

Dariusz Mikuła (za występ w spektaklu „AUTOterapia” w Teatrze Kana). Dyrektor Ośrodka Teatralnego Kana od 2007 r., w latach 1991-2007 Prezes Stowarzyszenia Teatr Kana. Aktor Kany od 1984 r. Występował w większości autorskich spektakli Zygmunta Duczyńskiego, z którym tworzył i zakładał ten teatr. Kierował pracą ośrodka, realizując i koordynując projekty kulturotwórcze, artystyczne, edukacyjne. Autor szeregu niekonwencjonalnych projektów sponsoringowych oraz rozwiązań formalnych, które budują współprace Ośrodka z władzami samorządowym, fundacjami, a także lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami. Obecnie gra w spektaklach: „AUTOterapia”, „Światy możliwe”, „Sit-down tragedy”, „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu”.

Sylwia Różycka (za rolę Poli Negri w „Policie” w Teatrze Polskim). Aktorka scen muzycznych i dramatycznych oraz prezeska Fundacji START o profilu kulturalno-sportowym. Debiutowała na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni w 2006 r. w spektaklu „FOOTLOOSE”. Przez wiele lat związana z Teatrem Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni grając w takich przedstawieniach, jak: „Zorba”, „Casanova”, „Lata 20 te, lata 40 te”, a także z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie i z Teatrem Polskim w Szczecinie, gdzie zagrała wiele głównych ról , m.in. w spektaklach „Opera za trzy grosze”, „Curikov”, „Mieszczanie”, „Piaf”, „Cabaret”. Gra w musicalach: Opery na Zamku w Szczecinie, Teatru Muzycznego w Poznaniu, czy Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. Nagradzana. Założyła FUNDACJĘ START, która realizuje projekty o charakterze kulturalno- sportowym. Obecnie można ją oglądać w przedstawieniach: „Cabaret”, „Qué Viva España, czyli potomek Azteków w Szczecinie”, „Polita”, „Piaf”, „Magia Obłoków” oraz w autorskim koncercie.

Damian Sienkiewicz (za rolę Gonzala w przedstawieniu „Po Burzy” w Teatrze Polskim), absolwent Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Zadebiutował w Teatrze Muzycznym w Gdyni w spektaklach: „Ania z Zielonego Wzgórza”, „My Fair Lady”, „Skrzypek na dachu”. W Teatrze Miejskim w Gdyni wystąpił w spektaklu „Plotka”. Współpracował z Klubem Żak w Gdańsku oraz z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Od 2010 r. na stałe w zespole Teatru Polskiego w Szczecinie, gdzie bierze udział w przedstawieniach także sceny kabaretowej Czarny Kot Rudy. Grywa w serialach i filmach m.in.: „Na dobre i na złe”, „Linia życia”,„ Kobiety bez wstydu” i „Wielka ucieczka na Północ”. Obecnie oglądany m.in. w spektaklach: „Po Burzy”, „Iwona Księżniczka Burgunda”, „Noc Kolorowych Chmur”, „Tragedia sztokholmska”, „Magia Obłoków”, „Paryski spleen”, „Sztukmistrz z miasta Lublina”, „Polita”.

Katarzyna Ulicka‑Pyda (za postać Matki w spektaklu „Najpiękniejsza kobieta świata” w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego). Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Państwowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Po ukończeniu studiów pracowała w Państwowym Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Od 1995 – aktorka Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Wielokrotnie nagradzana za role w konkursach teatralnych i za działalność kulturalną. Obecnie można ją oglądach w spektaklach: „Chcesz się dobrze bawić? Zadzwoń!”, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, „Najpiękniejsza kobieta świata”, „Makbet”, „Moralność pani Dulskiej”’, „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki”, „Kora. Falowanie i spadanie”.

Jak głosować?

Głosy należy oddawać w dwóch kategoriach: Najlepsze spektakle oraz Najlepsza aktorka/Najlepszy aktor. Głosowanie obejmuje spektakle, które miały premierę w sezonie teatralnym 2024/2025 i otrzymały nominacje kapituły „Bursztynowego Pierścienia”. W obecnym, finałowym etapie potrwa ono do 25 listopada włącznie.

W kategorii najlepsza aktorka/najlepszy aktor, głosy należy przyznać nominowanym artystom za role we wskazanych spektaklach. Każdej pozycji odpowiada numer, który należy wpisać, głosując smsowo (BURSZTYN.numer) – jeden głos w jednym smsie, który należy wysłać pod nr 7248 (koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em). Natomiast głosując za pośrednictwem kuponu zamieszczonego w „Kurierze Szczecińskim”, wpisać należy po jednym typie z każdej z dwóch kategorii.

W tegorocznej edycji nagrodzeni aktorzy, poza statuetkami Bursztynowych Pierścieni, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 5 tys. zł, ufundowane przez firmę Calbud. Wzorem roku ubiegłego laureat nagrody Srebrna Ostroga dla najlepiej rokującego debiutanta, otrzyma voucher na weekendowy pobyt w nadmorskim Hotel Unitral SPA w Mielnie.

Nagrody publiczności „Bursztynowy Pierścień” przyznane zostaną w drodze głosowania czytelników „Kuriera Szczecińskiego”, natomiast nagrody jurorskie tradycyjnie przyzna w wyniku głosowania kapituła. Jak co roku jurorzy przyznają także Wielką Nagrodę Jury za szczególne osiągnięcia sceniczne oraz Srebrną Ostrogę dla wyróżniającego się debiutanta.

Zachęcamy do oddawania głosów na spektakle i na aktorki lub aktorów za stworzone przez nich niezapomniane kreacje. Od czytelników i widzów zależy to, do kogo powędrują tegoroczne statuetki „Bursztynowych Pierścieni”. Wyniki poznamy 1 grudnia podczas gali finałowej w siedzibie Opery na Zamku – ubiegłorocznego zwycięzcy plebiscytu „Bursztynowy Pierścień”. ©℗

Patronat nad wydarzeniem sprawują Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydet Miasta Szczecina. Wydarzenie wspiera Województwo Zachodniopomorskie. Zadanie realizowane jest w ramach programu Partnerstwo dla kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin. Partnerem plebiscytu jest Opera na Zamku w Szczecinie.

Elżbieta KUBERA

