Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień”. Top 10, czyli finałowa dziesiątka

Sylwia Różycka w roli Poli Negri w spektaklu „Polita” w Teatrze Polskim Fot. TP

Plebiscyt teatralny „Bursztynowy Pierścień” wkroczył w ostatnią fazę. Prezentujemy finałową dziesiątkę spektakli oraz aktorek/aktorów, którzy powalczą o prestiżowe statuetki.

REKLAMA

O tym, kto znalazł się w ścisłej dziesiątce drugiego etapu konkursu zdecydowali widzowie, czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego”, przysyłając do redakcji swoje głosy za pośrednictwem kuponów lub sms-ów.

O miano najlepszego spektaklu w konkursie „Bursztynowy Pierścień” ubiegają się poniższe przedstawienia.

„AUTOterapia” – spektakl w reż. Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana. W przewrotnej formie ilustruje on rozmaite zachowania Polaków, jako brawurowych kierowców na drogach.

„Czarodziejski Flet” – opera W.A. Mozarta w reż. Natalii Babińskiej, pod kierownictwem muzycznym Kuby Wnuka Opery na Zamku. Gdy Sarastro i Królowa Nocy pogrążają się w nienawistnej walce, Tamino, właściciel niezwykłego fletu i jego ukochana Pamina przysięgają sobie miłość.

„Dom niespokojnej starości” – spektakl w reż. Michała Buszewicza w Teatrze Współczesnym o tym, że jesień życia ma nie tylko ciemne strony. I być może nie zawsze na wiele rzeczy jest za późno.

„Król Tanga” – kameralny spektakl w reż. Arkadiusza Buszki w Willi Lentza. Opowiada historię Tadeusza Millera, powojennego piosenkarza, który w latach 40. mieszkał i tworzył w Szczecinie, gdzie rozpoczęła się jego kariera.

„MyLove” – monodram Filipa Cembali wyreżyserowany przez Rafała Matusza w Teatrze Polskim. Ukazuje dramat człowieka uwięzionego w stereotypach, radykalnych ocenach, a w efekcie wykluczonego i pogrążonego w samotności.

„Najpiękniejsza kobieta świata” – spektakl w reż. Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Opowieść o małej społeczności, która wie o sobie wszystko. Bernard, główny bohater dramatu, który spotkał tę jedyną w zakładzie pogrzebowym, mimo wysiłku niewiele da się ukryć.

„Polita” – spektakl w reż. Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim. Opowiada historię losów polskiej aktorki przedwojennej Poli Negri, która zrobiła oszałamiającą karierę w Hollywood. Do obejrzenia 7-8 listopada.

„Trzy Świnki – Różowe Trio kontra wilczy apetyt” – w reż. Marty Łągiewki w Teatrze Lalek „Pleciuga„ to adaptacja klasycznej baśni we współczesnym wydaniu. Kłócące się dotąd rodzeństwo musi podjąć współpracę, aby pokonać wilka, bo w grupie siła.

„Znak z językiem” – w reż. Daniela Kotowskiego w Teatrze Współczesnym na scenie Nowe Sytuacje. Spektakl dla osób głuchych, pozwalający także słyszącym zrozumieć częściowo świat, w którym osoby niesłyszące są zdane na tłumacza w języku migowym. Czasem szarlatana, czasem showmana.

„Związek na odległość niewielką" – w reż. Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz. Krotochwila satyryczno-makabryczna o pewnej Onej i Onym, jak im się wiodło i nie wiodło w życiu, opowiedziana w zabawnych skeczach Stefanii Grodzieńskiej i piosenkach Macieja Zembatego.

Wkrótce zaprezentujemy sylwetki docenionych przez Państwa za najlepsze role aktorek i aktorów. Są to:

Bibianna Chimiak, Dorota Chrulska, Michał Janicki, Aleks Joński, Kacper Kujawa, Marta Łągiewka, Dariusz Mikuła, Sylwia Różycka, Damian Sienkiewicz i Katarzyna Ulicka‑Pyda.

Jak głosować?

Zapraszamy do oddawania swoich głosów w dwóch kategoriach: Najlepsze spektakle oraz Najlepsza aktorka/Najlepszy aktor. Głosowanie obejmuje spektakle, które miały premierę w sezonie teatralnym 2024/2025 i otrzymały nominacje kapituły „Bursztynowego Pierścienia”. W kategorii najlepsza aktorka/najlepszy aktor, głosy należy przyznać nominowanym artystom za role we wskazanych spektaklach.

W obu kategoriach każdej pozycji odpowiada numer, który należy wpisać, głosując smsowo – jeden głos w jednym smsie, który należy wysłać pod nr 7248 (koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em). Natomiast głosując za pośrednictwem kuponu zamieszczonego w „Kurierze Szczecińskim”, wpisać należy po jednym typie z każdej z dwóch kategorii.

W obecnym, drugim etapie konkursu znalazły się spektakle i artyści z najwyższą liczbą głosów. Głosowanie w finałowym etapie potrwa do 25 listopada włącznie.

Tradycja i nowość

W tegorocznej edycji nagrodzeni aktorzy, poza statuetkami Bursztynowych Pierścieni, otrzymają także nagrody pieniężne w wysokości po 5 tys. zł, ufundowane przez firmę Calbud. Wzorem roku ubiegłego laureat nagrody Srebrna Ostroga dla najlepiej rokującego debiutanta, otrzyma voucher na weekendowy pobyt w nadmorskim Hotel Unitral SPA w Mielnie.

Nagrody publiczności „Bursztynowy Pierścień” przyznane zostaną w drodze głosowania czytelników „Kuriera Szczecińskiego”, natomiast nagrody jurorskie tradycyjnie przyzna w wyniku głosowania kapituła w składzie: Daniel Źródlewski (przewodniczący), Radosław Bruch, Małgorzata Frymus, Jacek Gałkowski, Anna Kosiorowska, Elżbieta Kubera, Piotr Michałowski, Aleksandra Skiba, Małgorzata Stoltman. Dodajmy, że w toku dyskusji, z uwagi na wątpliwości zgłaszane w latach wcześniejszych, kapituła wybrała dziesięć instytucji, których propozycje teatralne podlegają ocenie. Jednakże członkowie kapituły „Bursztynowy Pierścień” zapewniają o uważnej obserwacji wszystkich zjawisk teatralnych na scenach województwa zachodniopomorskiego. Jak co roku jurorzy przyznają także Wielką Nagrodę Jury za szczególne osiągnięcia sceniczne oraz Srebrną Ostrogę dla wyróżniającego się debiutanta.

Zachęcamy Państwa do oddawania głosów na spektakle i na aktorki lub aktorów za stworzenie niezapomnianych kreacji. Do kogo powędrują tegoroczne statuetki „Bursztynowych Pierścieni” przyznane w drodze głosowania, zależy wyłącznie od czytelników i widzów. Wyniki poznamy 1 grudnia podczas gali wręczenia nagród w siedzibie Opery na Zamku – ubiegłorocznego zwycięzcy plebiscytu „Bursztynowy Pierścień”. ©℗

FINAŁOWE NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZA AKTORKA/NAJLEPSZY AKTOR

Bibianna Chimiak za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.1

Dorota Chrulska jako Ona w związku w przedstawieniu „Związek na odległość niewielką” w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.2

Michał Janicki za kreacje postaci Ernsta Lubitscha w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu „Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy”

w reżyserii Marka Gierszała w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.3

Aleks Joński za rolę Oskara w przedstawieniu „Oskar i rzeczy” w reżyserii Roberta Drobniucha w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie BURSZTYN.4

Kacper Kujawa za role: Tadeusza Millera w spektaklu „Król Tanga” w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie, Paprykarza 1 i Przemka w „Paprykarzu szczecińskim” w reżyserii Marcina Libery oraz Młodego w „Surferach” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.5

Marta Łągiewka za postać Belli w spektaklu „Piękna i Bestia” w reżyserii Pawła Paszta w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.6

Dariusz Mikuła za występ w spektaklu „AUTOterapia” w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.7

Sylwia Różycka za rolę Poli Negri w „Policie” w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.8

Damian Sienkiewicz za rolę Gonzala w przedstawieniu „Po Burzy” w reżyserii Michała Telegi w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.9

Katarzyna Ulicka‑Pyda za postać Matki w spektaklu „Najpiękniejsza kobieta świata” w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.10

FINAŁOWE NOMINACJE W KATEGORII NAJLEPSZY SPEKTAKL

AUTOterapia w reżyserii Mateusza Przyłęckiego w Teatrze Kana w Szczecinie – BURSZTYN.11

Czarodziejski flet w reżyserii Natalii Babińskiej, pod kierownictwem muzycznym Kuby Wnuka w Operze na Zamku w Szczecinie – BURSZTYN.12

Dom niespokojnej starości w reżyserii Michała Buszewicza w Tetarze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.13

Król Tanga w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie – BURSZTYN.14

MyLove w reżyserii Rafała Matusza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.15

Najpiękniejsza kobieta świata w reżyserii Magdy Skiby w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie – BURSZTYN.16

Polita w reżyserii Janusza Józefowicza w Teatrze Polskim w Szczecinie – BURSZTYN.17

Trzy Świnki – Różowe Trio kontra wilczy apetyt w reżyserii Marty Łągiewki w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie – BURSZTYN.18

Znak z językiem w reżyserii Daniela Kotowskiego w Teatrze Współczesnym w Szczecinie – BURSZTYN.19

Związek na odległość niewielką w reżyserii Doroty Chrulskiej i Sławomira Kołakowskiego przygotowanym przez Adduna Beata Buchner i Dom Kultury 13 Muz – BURSZTYN.20

Elżbieta KUBERA

REKLAMA