Plakat Roku Szymborskiej powstał w Szczecinie

Autorem oficjalnego plakatu Roku Szymborskiej jest Piotr Depta - Kleśka ze Szczecina. To ceniony grafik i ilustrator, pracuje w Akademii Sztuki.



Artysta pochwalił się sukcesem na swoim profilu na Facebooku.

- Jest mi niezmiernie miło ogłosić rozpoczęcie współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej - napisał.

Fundacja poinformowała, że dzieło powstało dzięki rekomendacji Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Praca został wykonana na podstawie zdjęcia wykonanego przez Michała Rusinka, wieloletniego sekretarza polskiej noblistki.

Piotr Depta - Kleśta ma na koncie kilkaset wystaw, w tym 30 indywidualnych, jest autorem wielu konkursów. Jest jednym z bohaterów filmu dokumentalnego "Plakat szczeciński" Pawła Lewandowskiego - razem z plejadą innych utalentowanych ilustratorów z naszego miasta.

O tym, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023, zdecydował Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku w Wielkopolsce, w 2023 roku świętujemy 100. rocznicę jej urodzin. Pisarka jest autorką trzynastu tomów poetyckich, laureatką literackiej Nagrody Nobla, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. Jej wiersze przetłumaczono na ponad czterdzieści języków. Do jej najbardziej znanych utworów zaliczają się takie wiersze jak "Nic dwa razy", "Kot w pustym mieszkaniu", "Moralitet leśny" czy "Nienawiść".

Jeden z najprzenikliwszych polskich krytyków literackich Piotr Śliwiński o twórczości Szymborskiej w książce "Świat na brudno" pisał tak: "Warto zauważyć, iż poetka, o której słusznie mówi się, że dyskretna, nawet skryta, na scenę życia patrząca zza kulisy, w rezultacie okazuje się kimś wyjątkowo wyrazistym, nie do pomylenia z kimkolwiek - i nie do naśladowania. Wyraziła swoje doświadczenie jak chyba nikt inny. Zarazem owo "wyrażenie" nacechowane jest poczuciem nigdy nieustającej sprzeczności pomiędzy stałym dla człowieka dążeniem do rozpoznania świata a wymykaniem się świata w poznaniu. Ironia Szymborskiej jest więc ironią osadzoną bardzo głęboko, w samej naturze bytu, który nas więzi, i nie daje się pojąć".

I jeszcze: "Elegancka złożoność światopoglądu przysporzyła Szymborskiej mnóstwa podziwu, a Nagroda Nobla usytuowała ją w najściślejszym centrum polskiej kultury".

