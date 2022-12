Piosenka turystyczna i Cztery Pory Miłowania

XVI szczeciński konkurs piosenki turystycznej i poezji śpiewanej „Na szlaku poezji”, a po nim koncert zespołu Cztery Pory Miłowania – to propozycja Domu Kultury 13 Muz na piątek.

Konkurs rozpocznie się o g. 15. Celem imprezy jest popularyzowanie piosenki turystycznej, poezji śpiewanej w środowisku młodzieży szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego, inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich talentów w dziedzinie muzyki oraz integracja środowisk szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego.

Na g. 18.15 zaplanowano rozdanie nagród w IV Szczecińskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”.

O g. 19 zostaną rozdane nagrody w XV szczecińskim konkursie fotograficznym dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego „Przez pola, bezdroża i łąki” oraz koncert laureata XVI konkursu piosenki „Na szlaku poezji…”.

A o g. 20.00 rozpocznie się koncert Cztery Pory Miłowania. Zespół, wywodzący się z miejscowości Choczewo w województwie pomorskim, został założony w 2014 roku. Działalność grupy opiera się głównie na autorskiej muzyce członków zespołu pisanej do wierszy m.in. Piotra Konczaka, Bogdana Loebla, Edwarda Stachury, Aleksandry Bacińskiej i Toma Borkowskiego. W czerwcu 2017 r. zespół wydał debiutancką płytę pt. „Litania do…”, na której znalazło się 14 autorskich kompozycji z muzyką Michała Miotke i Patryka Wendrowskiego. W 2020 roku ukazała się druga płyta zespołu pt. „W zamyśleniu”, zawierająca 18 utworów. W marcu 2022 roku ukazała się trzecia płyta zespołu pt. „W rytmie serca”, zawierająca 14 utworów.

„Celem zespołu jest dzielenie się słowem ważnym, dotykającym codzienności, spraw ostatecznych i spraw – co do których nabieramy sztucznego dystansu, a dotyczą one wszystkich bez wyjątku. W kręgu zainteresowań artystycznych zespołu leży przede wszystkim człowiek i jego sprawy” – to credo Czterech Pór Miłowania. Stały skład zespołu od 2014 roku tworzą: Małgorzata Miotke – śpiew, idiofony, Michał Miotke – śpiew, gitara akustyczna, Patryk Wendrowski – gitara basowa.

(as)