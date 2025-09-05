Międzynarodowa nagroda dla Fabryki Wody

Fabrykę Wody w Szczecinie doceniło międzynarodowe jury. Fot. Dariusz Gorajski

Projekt Fabryki Wody w Szczecinie autorstwa pracowni TKHolding z Rudy Śląskiej otrzymał złotą statuetkę w konkursie International Architecture & Design Awards 2025. Tym samym nasz budynek pojawił się na światowych salonach.

IADA to międzynarodowy plebiscyt organizowany przez Architecture & Design Community, w którym konkurują ze sobą architekci z 45 krajów. Projekty ocenia jury składające się z ekspertów z całego świata. Fabryka Wody została doceniona w kategorii "Budynki sportowe, rekreacyjne i welness".

- Jesteśmy jednym z trzech laureatów reprezentujących Polskę (obok WXCA i @Maxberg - Architektura) w najstarszym i najbardziej renomowanym programie nagród, który wyróżnia najbardziej innowacyjne projekty z całego świata - cieszą się architekci z TKHolding w mediach społecznościowych. - Nasz projekt, Fabryka Wody zdobyła kolejne wyróżnienie, znajdując się w gronie najlepszych projektów 20. edycji International Architecture Awards.

Fabryka Wody zastąpiła kąpielisko „Gontynka”, które zamknięto w 2000 roku. Jest nie tylko obiektem sportowym. To także miejsce spotkań i edukacji na temat roli wody w życiu ludzi.

Funkcjonuje w nim Edukatorium – Centrum Nauki o Wodzie, czyli interaktywna ekspozycja, która prowadzi odwiedzających przez sześć tematycznych stref: Kosmos, Klimat, Ocean, Cywilizacja Wody, Człowiek, Hydroinżynieria. Dzięki eksperymentom, multimedialnym stanowiskom nauka - jak chwali się Fabryka Wody - "staje się tu prawdziwą przygodą".

Dla szukających wyciszenia przygotowano największe w północnej Polsce saunarium z 16 tematycznymi saunami, grotą lodową, tężnią solankową, basenami chłodzącymi oraz strefą SPA.

W Strefie Sportu znajduje się sześciotorowa kręgielnia oraz ścianka wspinaczkowa z wieloma trasami o zróżnicowanym stopniu trudności.

Projekt Centrum Sportowo-Edukacyjnego stworzyli dr inż. arch. Andrzej Truszczyński oraz mgr inż. arch. Paweł Kobierzewski z TKholding. ©℗

(as)