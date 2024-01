Paszport "Polityki" dla Łony

"Łona" - osobna postać w branży hip-hopowej. Fot. Ryszard Pakieser

Szczecinianin "Łona", jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce, otrzymał Paszport "Polityki". Dostał go od czytelników i subskrybentów - to nowa formuła wprowadzona przez tygodnik w tym roku. Był też nominowany do wyróżnienia w kategorii muzyka.

"Łona", czyli Adam Zieliński, jest wśród polskich raperów postacią wyjątkową. Zdobył uznanie wśród słuchaczy spoza środowiska hip-hopowego lata temu, kiedy rap nie był jeszcze postrzegany jako nowy pop, ale jako patologiczna pseudomuzyka chuliganów w dresach. Szczecinianin wyraźnie wyróżniał się na tle kolegów. W swojej twórczości nawiązywał do literatury, do Wojciecha Młynarskiego czy Kabaretu Starszych Panów - i te odwołania były dla niego naturalne, nie była to pretensjonalna poza.

Zadebiutował prześmiewczą płytą "Koniec żartów", a potem jego twórczość robiła się coraz bardziej poważna. Większość płyt wydał w duecie z producentem Webberem. Jego ostatni album, nagrany z Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą, to "Taxi". Spodobał się krytykom. Pisaliśmy o nim na łamach "Kuriera" tak: "Idea, która przenika cały materiał, to pochwała autentycznego spotkania, rozmowy, która coś znaczy, wysiłku włożonego w to, żeby skomunikować się z bliźnim. Zacna myśl nie tylko na czas polaryzacji". Na tym krążku znajduje się bodaj najlepszy utwór w karierze Łony - "10 pytań", w którym artysta znajduje ciekawą perspektywę, aby opowiedzieć o wojnie na Ukrainie.

O osobnym statusie rapera świadczy to, że nad jego twórczością pochylają się naukowcy ze wyższych uczelni. Uniwersytet Szczeciński wraz z Książnicą Pomorską poświęcił artyście sympozjon - jej pokłosiem jest książka „Rytm schowany w tekście. Adam "Łona" Zieliński i kultura popularna”, która była niedawno promowana w KP. ©℗

Alan Sasinowski