Łona ujawnia, jak działa słowo. Spotkanie wokół książki „Rytm schowany w tekście”

Komentarze

Zz 2024-01-11 14:25:01 Co z tą Książnicą?

pozdrawiam dzieciaku 2024-01-11 14:14:13 Panie Adamie, a może stworzy Pan choć jedną piosenkę o przeciąganiu przez nowy rząd inwestycji w atom lub o powolnym wycofywaniu się z inwestycji z powiększenia portu w Świnoujściu na skutek nacisków z Niemiec. Gdyby nie miał Pan ochoty poruszać tematu gospodarki to są też tematy prawne. Np. siłowe przejęcia, sprzyjający politykom sędziowie itd. Coś się znajdzie ale trzeba chcieć.

odciebieodszedłem 2024-01-11 14:01:43 Miejska legenda głosi, że z powodu braku obiektywizmu dostał zeza.

felczer filologii 2024-01-11 13:49:05 Madej, bój się Boga! Przecież powszechnie wiadomo, że słowo może działać wymiotnie albo przeczyszczająco, a wszystko zależy od interpretacji.

ulbeck 2024-01-11 13:32:20 Jest nasz,jest więc geniuszem ,bez wzgledu na tomu się tam napisze.

zwolennik 2024-01-11 13:27:33 Wbijaj na imprezę ! PIS-ory pojechały do Warszawy , więc nikt cegłówki Ci nie ożeni! Będzie łajno !

Antoni 2024-01-11 13:20:20 Moim zdaniem ten pan jest " politycznie spalony " . Nie załapał się teraz , to już się nie załapie. U Tuska jest tak , zrobiłeś swoje , spieprzaj już Ciebie nie potrzebujemy ! Po co PO zdarty krążek , jak mają całe zastępy nieujawnionych , czekających ze swoim " berełkiem " .Pan "Łona " , to może co najwyżej pod koniec stycznia z puszką polatać , aby pan Jurek zaprosił na scenę latem . Tyle jego.

Miasto 2024-01-11 13:02:35 ***** Łonę.To jest jego rytm schowany w tekście.

On 2024-01-11 13:00:51 Od kiedy profesor polonistyki chwali język kogoś tak wulgarnego. Łona uczy nas języka polskiego? Pan prof.Madejski zapomniał że jego zadaniem jest ochrona czystości języka polskiego,a przynajmniej dbałość o jego poprawne formy i unikanie zalewu wulgaryzmów. Jeśli bohaterem jest ktoś kto ramię w ramię z politykami,agituje ,to nie należy go traktować jako obiektywnego,niezależnego twórcę kultury. I po co pisać o nim książki? Jemu wystarczy osiem gwiazdek w nagrodę.

łona ujawnił 2024-01-11 12:09:50 posiadane mendy

1,2,3 2024-01-11 12:04:47 jak działa Twoje słowo , już wiemy . Nie ma się czym chwalić .Owoce zbierzesz później .

Łoniak 2024-01-11 11:41:50 Już pokazał moc słowa na scenie, nawołując do nienawiści, gdy wykrzykiwał: "Je.... PiS". Ale wiadomo, to wszystko w imię tolerancji i pokoju...

moim zdaniem 2024-01-11 11:39:01 autorytet diabła . Twoje " przeinaczone słowo " to pokarm dla ludzi złych .Trochę ich wychowałeś me... do . Kiedyś przez pomyłkę łeb Ci urwą i nawet nie będą za bardzo wiedzieli komu ! Lasuj się !