Oto nasi najlepsi młodzi artyści Szczecina

Michał Dąbrowski, Magdalena Piątak, Klaudia Prabucka i Piotr Wardziukiewicz - to autorzy najlepszych artystycznych dyplomów w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Sztuki w Szczecinie. Ich pracę docenił marszałek województwa zachodniopomorskiego. Nagrody artystom podczas inauguracji kolejnego roku akademickiego wręczył wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Nagrody marszałka za najlepsze dyplomy artystyczne wręczane są od 2002 r. Przyznawane są cztery nagrody, każda o wartości 4 tys. zł.

- To niezwykli, młodzi ludzie, którzy jako swoje życiowe powołanie wybrali zawód artysty – zawód wymagający nie tylko talentu i wrażliwości, ale również ogromnej dyscypliny i pracy. Efektami tej pracy są m.in. najlepsze dyplomy, za które mam przyjemność dzisiaj wręczyć nagrody. Dziękuję także wszystkim profesorom Akademii Sztuki w Szczecinie, których zaangażowanie przyczynia się do kształtowania młodego pokolenia artystów. Dziękuję za wkład wnoszony w rozwój kultury Pomorza Zachodniego - mówił O. Kustosz.

Kto otrzymał nagrodę marszałka

Magdalena Piątak to absolwentka Wydziału Wokalnego. Z klasy śpiewu solowego prof. dr hab. Katarzyny Dondalskiej oraz dr hab. Joanny Tylkowskiej-Drożdż. Ostatnio można było jej słuchać i oglądać podczas spektakli: “Mozartowskie Opowieści” (wykonywała arie i duety z oper „Wesele Figara” oraz „Così fan tutte”), opery barokowej H. Purcella Dydona i Eneasz, w której wykonywała pierwszoplanową rolę Dydony oraz w wykonaniu partii solowej w Requiem op. 9 M. Duruflé pod dyr. P. Rophé w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Michał Dąbrowski jest absolwentem Wydziału Instrumentalnego. To laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych m.in.: I miejsce – Concours International de Musique Les Etoiles Sancyberie we Francji, I miejsce – Crescendo International Youth Music Competition w Kanadzie, I miejsce – XI Concorso Musicale Citta di Filadelfia we Włoszech. Koncertował w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz w filharmoniach: gorzowskiej i poznańskiej.

Klaudia Prabucka skończyła Wydział Sztuki Mediów. Jej prace pokazywane były w galeriach takich jak BWA Bielsko Biała, Galeria w Zakopanem, BWA w Jeleniej Górze, BWA Gorzów Wielkopolski, TRAFO w Szczecinie, EL w Elblągu oraz na festiwalach, m.in. „Film Polska” w Berlinie, „Nowe Horyzonty” we Wrocławiu czy „Short Waves” w Poznaniu. Aktualnie przygotowuje wystawę indywidualną w TRAFO w Szczecinie.

Piotr Wardziukiewicz to absolwent Wydziału Wzornictwa. Stworzył dwie wyróżnione prace dyplomowe poświęcone szczecińskiej warstwie typograficznej. Pięciokrotny Stypendysta stypendium rektora AS w Szczecinie (2017-2022), dwukrotny stypendysta stypendium artystycznego Miasta Szczecin (2018-2020), stypendysta stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa (2020). Jego prace artystyczne i projekty pokazywane były w całej Polsce oraz za granicą.

