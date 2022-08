Oto najlepszy młody jazz. Podwójny karnet na cykl koncertów do wygrania

Przed nami święto młodego jazzu - Śledź Młody Jazz! To cykl koncertów mających na celu zwrócenie uwagi na unikalne zjawisko w naszym kraju -wysyp młodych, oryginalnych zespołów. Ich poziom artystyczny docenili krytycy i festiwale, ale wciąż trudno im się przebić do szerszego grona odbiorców. Nowa fala polskich zespołów jazzowych i okołojazzowych przypomina nieco znane z przeszłości pokolenia Young Power (lata 80-te) oraz yassu (lata 90-te) i charakteryzuje się oryginalnym, autorskim podejściem w którym młodzieńcza pasja łączy się z profesjonalnym przygotowaniem i zaangażowaniem.

Stylistycznie zespoły prezentują bardzo szeroki zakres - od nowoczesnego jazzu przez elementy bluesa i rocka po muzykę elektroniczną i współczesną. Wspólnym elementem pozostaje zawsze autorskie, kreatywne podejście.

Śledź Młody Jazz! uświetni pierwszą rocznicę istnienia winyle.fm - nowego miejsca na kulturalnej mapie Szczecina. W winyle.fm na Jagiellońskiej 86 przez pierwsze 10 miesięcy funkcjonowania odbyło się już 25 wydarzeń - koncertów, wystaw i spotkań. Winyle.fm otwarte są codziennie (pon-sob) i oferują bardzo bogaty wybór płyt.

Pierwszy koncert przy ul. Jagiellońskiej 86 - już w niedzielę! O g. 20 zagra Sneaky Jesus. Bartek Chaciński z "Polityki" z uznaniem pisał o zespole na blogu Polifonia, a serwis Poptown.eu swoją recenzję ich debiutanckiej płyty podsumowuje: „Sneaky Jesus na debiucie udało się od razu zrobić coś, na co inne zespoły pracują latami. Kwartet wbija z buta z gotowym konceptem brzmieniowym”.

Sneaky Jesus to wrocławski kwartet jazzowy głęboko zakorzeniony w rodzimej tradycji gatunku, która w połączeniu z elementami breakbeatu, jazzu zachodniego i punk rocka składa się w wyjątkową ekspresyjną mieszankę. Brzmienie kwintetu charakteryzują otwarte formy, nieprzewidywalne zmiany dynamiczne i zamiłowanie do improwizacji. W muzyce Sneaky Jesus tradycyjny podział na sekcję rytmiczną i solistów zdaje się zanikać - grupa działa jako jeden, wspierający się wewnętrznie, organizm. Właśnie te cechy muzycy uchwycili na swoim bardzo wysoko ocenionym debiutanckim albumie pt. „For Joseph Riddle”, który ukazał się 28 maja 2021 roku pod szyldem londyńskiej oficyny Shapes Of Rhythm.

Wiadomością z ostatniej chwili jest wybór zespołu do dziesiątki największych talentów polskiej sceny muzycznej (Plebiscyt Sanki 2022). Nominacji dokonywało jury składające się z 54 osób związanych z branżą muzyczną, a Sneaky Jesus jest jedynym zespołem jazzowym w wybranej 10-tce.

Sneaky Jesus tworzą: Matylda Gerber - saksofon tenorowy, saksofon barytonowy, Maciej Forreiter – gitara, Beniamin Łasiewicki - gitara basowa, Filip Baczyński - perkusja.

19 sierpnia zagra Polski Piach. Mówi się o nich tak: "Grają instrumentalnego, wiślanego bluesa, kameralistykę z piachu, pulsują. Zwarte w formie kompozycje potrafią szeroko rozlewać. Wychodzą z muzyki improwizowanej, jazzu i muzyki współczesnej XX wieku. W muzyce Polskiego Piachu jest pulsacja korzennego bluesa i nastrój instrumentalnej muzyki Góreckiego".

Na 20 sierpnia zaplanowano występ zespołu Wszy. To szczeciński konglomerat z orientacją muzyczną w okolicach space rocka, yassu, shoegaze'u i szeroko rozumianej psychodelii. Zespół łączy brzmienie instrumentów tradycyjnych ze słuszną porcją elektroniki.

25 sierpnia zaprezentuje się Siema Ziemia. To elektroakustyczny kwartet czerpiący energię z kolektywnej improwizacji. Ich pierwszy album uznano za jeden z najlepszych elektronicznych debiutów w Polsce.

Mamy podwójny karnet na cykl koncertów. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.jazz. Na SMS-y czekamy tylko 12 sierpnia. Karnet otrzyma pierwsza osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.