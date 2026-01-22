Ostatnia chwila na obejrzenie dwóch ciekawych wystaw w Filharmonii

Jeszcze tylko do 25 stycznia w galeriach Filharmonii w Szczecinie można zobaczyć dwie aktualne wystawy sztuki współczesnej, które poruszają ważne tematy związane z kondycją człowieka, percepcją i współczesnym światem.

W Art.Roomie prezentowana jest wystawa Tomasza Lazara „Shinjuku Crush”, projekt fotograficzny jednego z najbardziej uznanych polskich fotografów dokumentalnych. Lazar to laureat World Press Photo, Sony World Photography Award i wielu innych prestiżowych nagród, którego zdjęcia publikowane były m.in. w New York Times, The New Yorker czy Washington Post.

Shinjuku Crush to intensywna, wizualna opowieść o współczesnym społeczeństwie, napięciu emocjonalnym i kondycji psychicznej człowieka, osadzona w realiach tokijskiej dzielnicy Shinjuku. „Charakterystyczne dla artysty długoterminowe podejście do tematu, skupienie na człowieku i jego wnętrzu oraz wyjątkowa wrażliwość wizualna sprawiają, że jest to wystawa, która zostaje w pamięci na długo” - zachęcają organizatorzy.

Drugą z aktualnych ekspozycji jest wystawa „Zmęczone oczy” Adriana Kolerskiego, szczecińskiego artysty sztuk wizualnych i adiunkta Akademii Sztuki w Szczecinie. Kolerski pracuje w obszarze malarstwa, obiektu i wideo, posługując się abstrakcyjnym, oszczędnym językiem formy.

„Wystawa dotyka tematu subiektywnego postrzegania rzeczywistości, relacji między materią a znaczeniem oraz zmęczenia współczesnego odbiorcy nadmiarem bodźców wizualnych. Delikatne struktury, subtelne materiały i dialog pomiędzy obrazem płaskim a przestrzenią galerii zachęcają do uważnego, spokojnego oglądania – idealnego w kontraście do intensywnego rytmu codzienności” - przypomina filharmonia.

Filharmoniczne galerie można odwiedzać przed koncertami, a także podczas weekendowych wizyt. Galerie dostępne są dla odwiedzających w soboty i niedziele w godzinach 12-16 (ostatnie wejście o 15.30). Goście koncertów mogą odwiedzić je w trakcie przerw i pół godziny po zakończeniu koncertu.

