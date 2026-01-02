Rossini na zakończenie roku w szczecińskiej filharmonii [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

31 grudnia 2025 roku Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie była miejscem sylwestrowego koncertu z muzyką z Cyrulika sewilskiego Gioacchina Rossiniego. Wieczór rozpoczął się punktualnie o 20 i zakończył się jeszcze przed północą, dokładnie tak, jak przewidywał program.

Na widowni nie brakowało słuchaczy – filharmonię wybrali ci, którzy chcieli pożegnać rok w spokojniejszym, bardziej eleganckim stylu. Dominowały stroje wieczorowe, a całość miała raczej kameralny, odświętny charakter niż klimat głośnej imprezy sylwestrowej.

W trakcie przerwy, około godziny 21, w foyer czekała na gości lampka szampana. Był to dobry moment na krótkie rozmowy i spotkania ze znajomymi przed powrotem na salę koncertową. Po zakończeniu koncertu publiczność powoli opuszczała budynek filharmonii, ruszając dalej – już na własnych zasadach – świętować nadejście nowego roku.©℗

(dg)

