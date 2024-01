Ostatni Sylwester we Free Blues Clubie [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Pod takim hasłem w sylwestrowy wieczór bawią się uczestnicy imprezy w szczecińskim Free Blues Clubie.

Do tańca przygrywa im flagowy zespół tego lokalu - Free Blues Band. Na drugiej sali w Nowy Rok wprowadza klubowy DJ, która gra pulsujące rytmy funku i muzyki tanecznej.

O północy dla wszystkich gości przewidziana jest lampka szampana. Odbyć ma się też pokazu sztucznych ogni.

Impreza odbywa się w szczególnej atmosferze, a jej hasło niestety nie jest tylko marketingowym chwytem. Wiele wskazuje bowiem na to, że jest to rzeczywiście ostatni sylwester we Free Blues Clubie, przynajmniej w jego dotychczasowej lokalizacji. Władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, do którego należy lokal przy ul. Powstańców Wielkopolskich, wypowiedziały mu bowiem umowę. Działalność klubu ma się zakończyć 31 stycznia 2024 r.

(k)