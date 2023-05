Opera na Zamku na Dzień Dziecka. Oto słoń, który tańczy

Z okazji Dnia Dziecka Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na spektakl taneczny dla dzieci w wieku 5-9 lat „Ngoma – tańczący słoń” w choreografii Karola Urbańskiego, do muzyki Roberta Kani. Będzie grany cztery razy - pierwszy raz w czwartek o g. 11.

Słoń, który tańczy? To przecież niemożliwe. Słonie tego nie potrafią. A jednak?

Jak czytamy w opisie przedstawienia: "Jeśli się coś kocha i czegoś pragnie, to na pewno można to osiągnąć – uważa Ngoma i wie, co mówi, bo taniec to jego pasja. Dzięki niej poczuł się szczęśliwy. Razem z nim wielką moc i radość tańca mogą odkryć też widzowie. Tańczyć może każdy, jeśli tylko chce. Warto poszukać rytmu w sobie – z pomocą Ngomy i jego przyjaciół każdemu uda się odkryć tę pasję w sobie."

„Ngoma – tańczący słoń” to spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych widzach, ma formę interaktywnej zabawy w taniec. Tylko obcując z tą sztuką, można ją zrozumieć – uważają twórcy spektaklu, dlatego zachęcają dzieci do aktywnego udziału w przedstawieniu. Pokazują też, jak różnorodne formy może mieć taniec. Na oprawę muzyczną spektaklu składają się utwory m.in. Prokofiewa, Musorgskiego, Saint-Saënsa oraz muzyka Roberta Kani.

"Taniec to niezwykły język, można nim pisać całe opowieści" – mówi stary Ngoma.

Terminy spektakli: czwartek - g. 11, g. 18, piątek - g. 11, 6 czerwca - g. 11.

(as)