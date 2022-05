Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Książnica Stargardzka zaprasza

Do 13 maja w Stargardzie jest obchodzony Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W ramach tych obchodów dla czytelników przygotowano wiele ciekawych wydarzeń.

Przy wejściu do biblioteki przy ul. Wojska Polskiego 3 stoi „słoik wyobraźni”. Każdy może wrzucić do niego karteczkę z opisem tego, jak rozumie tegoroczne hasło „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Najciekawsze odpowiedzi zostaną udostępnione na facebookowym profilu Książnicy. Do 13 maja w dziale dziecięco-młodzieżowym będą prowadzone warsztaty tworzenia zakładek do książek. Odwiedzający bibliotekę obejrzą również wystawę „Świat w jednym miejscu”, która zabierze czytelników w literacką podróż po wszystkich kontynentach.

– Przez cały tydzień w parku Chrobrego można spotkać naszych bibliotekarzy i młodzież ze stargardzkich szkół – informuje Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy Stargardzkiej. – W ramach akcji bookcrossingowej „Przeczytałeś – podaj dalej książkę” rozdają oni dziesiątki publikacji z komentarzami, dlaczego warto poznać konkretną pozycję. 12 maja pojawią się na Rynku Staromiejskim, by w Dzień Pionierów Stargardu zachęcać mieszkańców do czytania.

10 maja Jolanta Aniszewska poprowadzi spotkanie z Agatą Michalską z Książnicy Pomorskiej i Marcinem Majewskim, dyrektorem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Tematem będzie prezentacja publikacji „Bibliotheca rediviva. XVI-wieczne druki z dawnych bibliotek Stargardu”. Wydarzenie rozpocznie się o g. 17 w piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu w ratuszu. A w piątek 13 maja w tym samym miejscu o g. 17 Ilona Kowal poprowadzi spotkanie autorskie z Markiem Stelarem, pisarzem specjalizującym się w kryminałach.

