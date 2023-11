O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor. Bilety do wygrania

Fot. mat. organizatora

Spektakl „O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor" można obejrzeć już dziś, 20 listopada, o godz. 20 w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.

Pogodne letnie popołudnie. Czarujący Paryż lat 30. XX wieku – miasto świateł i miłości. Na stadionie olimpijskim stoi scena przygotowana na koncert stulecia, oświetlona jasnym blaskiem zachodzącego słońca. Chciałoby się zawołać „O sole mio!”, czyli „o słońce moje!”.

W hotelu Ritz na wybitnego włoskiego tenora Tito Marelliego czeka ekskluzywny apartament. Niespodziewanie spotka się w nim trzech wybitnych tenorów – a właściwie czterech, żona – a właściwie dwie żony, mąż – a właściwie trzech mężów, kochanek – a właściwie kilku kochanków i kochanka – a właściwie… Dość. Trudno doprawdy zrozumieć, kto jest kim i, co gorsza, kto jest z kim. Kolejne minuty przed rozpoczęciem wielkiego koncertu upływają nieubłaganie… Czy wielki koncert trzech tenorów może się odbyć z tylko jednym tenorem? Albo z czterema? Lub w ogóle bez nich? Impresario Henry Saunders ma niełatwe zadanie – okiełznać wybujałe ego operowych gwiazd. Czy zdoła to zrobić? Rodzi się pytanie, czy wybujałe ego operowych gwiazd zapanuje samo nad sobą. Co się stanie, jeśli chaos i destrukcja, towarzyszące rozkapryszonym gwiazdom, zdołają osiągnąć „wysokie C”? Może właśnie w Paryżu nieposkromieni tenorzy zdołają odnaleźć miłość i artystyczne spełnienie? Bo – jak wiadomo – nikt nie kocha tak jak tenor!

„O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor” to zakręcona farsa w klasycznym stylu autorstwa mistrza gatunku – Kena Ludwiga. Na widzów czeka karuzela pomyłek i nieoczekiwanych „qui pro quo”. Na dokładkę galeria niezwykle zabawnych postaci i nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności, zaś na deser… szalone tempo i salwy śmiechu w rytmie największych operowych hitów.

Spektakl „O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor” można obejrzeć już dziś, 20 listopada, o godz. 20 w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Bilety są dostępne na stronie adria.art.pl.

