Chór Concertino poszukuje śpiewaków

Chór Kameralny Concertino występuje od 2001 roku. Na swoim koncie ma liczne sukcesy na festiwalach i konkursach. Fot. Chór Concertino

Chór Kameralny Concertino działa w Szczecinie od 1 października 2001 roku Dyrygentem i kierownikiem artystycznym od początku jest dr Małgorzata Kowalik. Teraz formacja zaprasza w swoje szeregi każdego, kto chciałby doskonalić swoje wokalne umiejętności i zostać członkiem tej niezwykłej artystycznej wspólnoty.

Concertino ma na swoim koncie udział w takich wydarzeniach, jak m.in. Festiwal Pieśni Religijnej „Cecyliana”, Festiwal Pieśni Ekumenicznej, Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Szczecinie, Festiwal Pieśni Gospel, Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej, Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy.

Chór zdobył pierwsze miejsce w okręgowych eliminacjach Konkursu Kolęd i Pastorałek, brał też udział w ogólnopolskim finale tej imprezy w Będzinie. W 2005 roku zdobył brązowy medal w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w czeskim Ołomuńcu. W 2009 r. w Spychowie otrzymał puchar za najlepsze wykonanie pieśni mazurskiej. W 2016 r. w XI Otwartym Międzynarodowym Turnieju Chórów o miecz Juranda w Spychowie chór zdobył trzecie miejsce.

W swoim repertuarze wykonuje takie utwory, jak „Messe de minuit” M.A. Charpentiera, „Misa criolla” A. Ramireza, „Reqiem” W. A. Mozarta. Chór Concertino występuje regularnie w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, wykonuje cykle koncertów kolędowych, pasyjnych i okolicznościowych.

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Concertino jest dr Małgorzata Kowalik – absolwentka mistrza Jana Szyrockiego i Akademii Muzycznej w Poznaniu. Adiunkt w Akademii Sztuki w Szczecinie. Specjalizuje się w dziedzinie emisji głosu, z której prowadzi też zajęcia. Działa ponadto w wielu innych szczecińskich chórach i zespołach.

Chór ma mieszany skład. Występują w nim zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Soliści reprezentują różne pokolenia. Nie są profesjonalnymi wykonawcami, ale pasjonatami posiadającymi ogromne możliwości wokalne i umiejętności ćwiczone latami.

Obecnie Chór Concertino prowadzi rekrutację – zwłaszcza męskich głosów, bo tych brakuje. Każdy, kto chciałby sprawdzić swoje możliwości i spróbować nowych doświadczeń, może się zgłosić. Wystarczy przyjść na próbę chóru we wskazanym terminie. Próby odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 19 w auli Książnicy Pomorskiej (IV p. wejście od parkingu).

– Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy lubią śpiewać, niestraszne im wyjście wieczorem na próby, lubią nowe wyzwania, występy przed publicznością i spotkania z innymi pasjonatami śpiewu. Nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego, nie trzeba znać nut, a jedynie nie bać się nowych wyzwań – zachęcają członkowie Chóru Concertino.

Chórzyści uczą się śpiewać przez dłuższy czas, a zatem przynależność do chóru trzeba traktować jako zajęcie długofalowe. Ważna jest systematyczna obecność i praca na próbach, podczas których chórzyści trenują technikę głosową. Dzięki temu udało im się dotychczas wypracować dość spójną i estetyczną emisję głosu, opanować melodie utworów, rytm, słowa, sposób wykonania i wspólną interpretację. ©℗

(aj)

