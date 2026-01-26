Jubileusz najstarszego chóru w Szczecinie

„Hejnał” rozpoczyna jubileuszowy rok – to już 80. urodziny. Pierwszym wydarzeniem będzie msza święta w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w intencji wszystkich chórzystów. Chor stworzy oprawę muzyczną, a po mszy zapraszamy na spotkanie i poczęstunek. Fot. materiały organizatora

Szczeciński Chór Hejnał, który działa nieprzerwanie od 1946 roku, obchodzi w tym roku swoje osiemdziesięciolecie. Z tej okazji zespół zaprasza na obchody jubileuszu, które odbędą się już 1 lutego.

Będzie to okazja niezwykle ważna dla chórzystów i ich rodzin. Koncert, który zaplanowano w Wyższym Arcybiskupim Seminarium Duchownym (godz. 11.30), rozpocznie się mszą świętą w intencji wszystkich chórzystów – tych, którzy odeszli, tych, którzy w nim śpiewają, byłych członków chóru oraz ich rodzin.

– Będzie to powrót do wspomnień, czyli „jak to się zaczęło” – opowiada Anna Witkowska z Chóru Hejnał.

Oprawę muzyczną stanowić będzie „Msza Chwalebna” Stefana Stuligrosza w wykonaniu Chóru Hejnał oraz kilka kolęd zaśpiewanych w czasie mszy i po jej zakończeniu. Przy organach zasiądzie Tomasz Witkowski.

– Druga, nie mniej ważna część tego wydarzenia, to spotkanie w refektarzu – „Hejnalistów” obecnych i dawnych, gdzie przy kawie i wypiekach własnoręcznie przygotowanych będziemy wspominać, wspominać, wspominać – mówi Anna Witkowska.

Formacja działa od lat 40. XX wieku. Zaczynała jako „Chór ZZK Hejnał” z męskim składem, który z czasem przekształcił się w chór mieszany. Przez 80 lat muzycznej działalności chór zdobył mnóstwo nagród i wyróżnień w kraju, jak i za granicą.

Pierwszym dyrygentem Hejnału był Zdzisław Surowiecki. Przez 38 lat chórem kierowała profesor Bogna Thomas-Miklas. Chór wykonywał utwory Marka Jasińskiego, Antoniego Grefa, Michała Grabowskiego. Od września 2022 roku dyrektorką chóru jest dr hab. Barbara Halec. Obecnie w składzie jest około czterdziestu osób. Dominują w nim kobiety. ©℗

