O literaturze, mediach, portowym charakterze Szczecina

Sławomir Iwasiów (drugi od prawej) promował w Centrum Dialogu "Przełomy", filii Muzeum Narodowego w Szczecinie, swoją książkę zatytułowaną „Wodowanie. Literatura i inne media w Szczecinie. Lata 60. XX wieku”. O faktycznym albo mitycznym portowym charakterze Szczecina dyskutowali Sławomir Iwasiów, socjolog Robert Bartłomiejski i dziennikarz Janusz Zarzycki. Spotkanie poprowadził Maciej Kowalewski.

Nasz redakcyjny kolega, Artur Daniel Liskowacki, o tekście Sławomira Iwasiowa napisał: "Nie pomylę się chyba, a i nie przesadzę zbytnio, gdy napiszę, że nie było jeszcze takiej książki o Szczecinie. Stworzonej według wszelkich zasad dzieła naukowego (nie bez przyczyny stanie się więc wkrótce punktem wyjścia dla doktorskiej habilitacji), ale - choć to praca literaturoznawcza - ponad polonistycznymi schematami i ograniczeniami, bo komparatystycznej w istocie, a mimo że skupionej na opisie jednej tylko szczecińskiej dekady, to ukazującej miasto w szerokiej, wieloletniej perspektywie. "Wodowanie. Literatura i inne media w Szczecinie. Lata 60. XX wieku" Sławomira Iwasiowa to dzieło prawdziwie oryginalne, śmiałe w swoich tezach, a zarazem przystępne poznawczo, przy tym wszystkim zaś dobrze napisane - co w tego typu pracach normą nie jest - zasługujące więc niewątpliwie na miano wydarzenia. Nie tylko jako znakomita praca humanistyczna cenionego już, a wciąż młodego (40 lat) literaturoznawcy, ale też ważny głos trwającego od lat - choć ostatnio gasnącego chyba - dyskursu nad szczecińską tożsamością".

(as)