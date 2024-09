O książkach zakazanych. Biblioteka zaprasza

Co dzieje się z książkami wycofanymi z obiegu? Co sprawia, że dana pozycja jest zakazana? Jak wygląda współczesna cenzura? We wtorek 24 września o godz. 14 z okazji Tygodnia Zakazanych Książek Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie zaprasza na spotkanie, podczas którego padną odpowiedzi na te pytania.

- Zapoznamy się z Klubem Książek Zakazanych w USA, omówimy zmiany na liście lektur szkolnych w Polsce, zastanowimy się, dlaczego Agatha Christie jest obecnie postrzegana jako kontrowersyjna autorka - zapowiadają organizatorzy spotkania. - Wykorzystamy okazję, by podzielić się własnym doświadczeniem czytelniczym. Może my sami mamy własny Indeks Ksiąg Zakazanych?

Udział jest bezpłatny. Obowiązują zapisy: osobiście w filii lub pod numerem telefonu: 91 506 50 58. (K)