O deprawacji, polaryzacji i przemocy. „Burza” przepisana

Po kilku miesiącach przerwy na Scenę Szekspirowską Teatru Polskiego w Szczecinie powraca spektakl pt. „Po Burzy”, czyli opowieść na podstawie „Burzy” Williama Szekspira, inspirowana gestem przepisania „Burzy. Czarci pomiot” Margaret Atwood oraz na motywach prawdziwych wydarzeń z życia polskiego środowiska artystycznego. Przedstawienie zaprezentowane zostanie w sobotę i niedzielę o g. 16.

Spektakl „Po Burzy”, w reżyserii i według scenariusza Michała Telegi, to historia prześnionej rewolucji antyprzemocowej, polaryzującej środowisko pewnej amatorskiej, szekspirowskiej trupy teatralnej. Wizualna i plastyczna narracja, prowadzona z rozmachem godnym szekspirowskiej sceny, skupia się na tym co intymne, małe i z rozmysłem ukryte w kulisach oraz niedostępne dla widowni i przemilczane w codziennym życiu artystek i artystów. A może historia dyrektora, któremu wychowanie córki przysparza nocnych koszmarów? Czy piastując kierownicze stanowiska, musimy ulegać deprawacji i tylko we własnych oczach pozostajemy szlachetni i pełni pasji tworzenia?

Opowieść teatralna oparta na kanwie „Burzy” Szekspira została przeniesiona we współczesne czasy, które cechuje skrajna polaryzacja i mnożenie podziałów.

W takim świecie zadajemy ze sceny pytania o to kim są sygnaliści, którzy walczą z systemem. Czy ich działania są bezinteresowne i sami mogą wykazać się niezachwianą moralnością lub czy w ekscentrycznym śnie Prospera jest miejsce na publiczny call out dotyczący odwołania go ze stanowiska? Wizualna i plastyczna narracja, prowadzona z rozmachem godnym szekspirowskiej sceny, skupia się na tym co intymne, małe i z rozmysłem ukryte w kulisach oraz niedostępne dla widowni i przemilczane w codziennym życiu artystek i artystów. Autotematyczny spektakl korzystający z rozwiązań, które „znamy i lubimy” stawia w krzywym zwierciadle nasze własne przyzwyczajenia i status quo. W końcu o tym, czy za pomocą jednego anonimowego listu, „który śpieszy donieść o nieprawidłowościach”, jesteśmy w stanie pogrzebać czyjeś życie i dorobek, ocalając jednak przy tym inne życie, które – czarno na białym – postrzegamy jako relacje ofiary z oprawcą. Tragiczne konflikty, na które nie sposób odpowiedzieć w jednoznaczny sposób, zainspirowały twórczynie i twórców do stworzenia świata, w którym podsłuchy i wizjery są standardem i nikt nie może czuć się zbyt pewnie, walcząc o własną przyszłość, ciągłość zatrudnienia i możliwość wyjechania raz w roku na tanie wakacje.

Obsada spektaklu: Alonso – Jacek Piotrowski, Antonio – Piotr Bumaj, Sebastian – Aleksander Różanek, Gonzalo – Damian Sienkiewicz, Fernand – Marcin Sztendel, Prospero – Piotr Biernat, Francesca/Trynkulo – Ewelina Poźniak, Adriana/Stefano – Joanna Pasternak, Miranda – Monika Mikołajczak, Ariel – Paweł Wydrzyński, Kaliban – Maciej Szczepanik, Sykorax – Lidia Jeziorska.

