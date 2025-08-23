Burzliwa pogoda nad morzem. Nikt już nie ryzykuje zabawy z falami [GALERIA, FILM]

Fot. Sylwia Dudek

Słoneczna, ciepła pogoda nad morzem jest już tylko wspomnieniem. W sobotę od rana na wybrzeżu Bałtyku silnie wieje i nadciągają ciemne chmury, z których co jakiś czas pada deszcz. Morze jest silnie wzburzone. O brzeg rozbijają się potężne bałwany. Aura przypomina niepokojące obrazy romantycznych malarzy.

Pomimo niesprzyjającej pogody na plaży nadal wypoczywa sporo osób, chociaż nie ma już mowy o klasycznym plażowaniu. Nadal wielu wczasowiczów decyduje się na nadmorskie spacery i odpoczynek na piasku.

Zimny wiatr sprawia, że nie ma już amatorów niebezpiecznych kąpieli w morzu. Nikt już nie decyduje się na zmagania z potężnymi falami, co przy cieplejszej pogodzie było ryzykowną rozrywką niektórych plażowiczów.

(k)

Film Sylwia Dudek