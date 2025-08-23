Sobota, 23 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Burzliwa pogoda nad morzem. Nikt już nie ryzykuje zabawy z falami [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 23 sierpnia 2025 r. 17:22
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2025 r. 17:22
Burzliwa pogoda nad morzem. Nikt już nie ryzykuje zabawy z falami
Fot. Sylwia Dudek  

Słoneczna, ciepła pogoda nad morzem jest już tylko wspomnieniem. W sobotę od rana na wybrzeżu Bałtyku silnie wieje i nadciągają ciemne chmury, z których co jakiś czas pada deszcz. Morze jest silnie wzburzone. O brzeg rozbijają się potężne bałwany. Aura przypomina niepokojące obrazy romantycznych malarzy.

Pomimo niesprzyjającej pogody na plaży nadal wypoczywa sporo osób, chociaż nie ma już mowy o klasycznym plażowaniu. Nadal wielu wczasowiczów decyduje się na nadmorskie spacery i odpoczynek na piasku.

Zimny wiatr sprawia, że nie ma już amatorów niebezpiecznych kąpieli w morzu. Nikt już nie decyduje się na zmagania z potężnymi falami, co przy cieplejszej pogodzie było ryzykowną rozrywką niektórych plażowiczów.

(k)

Film Sylwia Dudek

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję