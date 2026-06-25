Nowe miejsce dla kultury w Szczecinie

W budynku dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 67 powstanie ponad 20 pracowni indywidualnych i współdzielonych przeznaczonych dla artystów oraz organizacji pozarządowych działających w sferze kultury. Fot. UM Szczecin

Dawna szkoła przy ul. Wielkopolskiej 14 w Szczecinie zyska nowe życie. Miasto uruchamia projekt Stara Szkoła ArtHub – przestrzeń dla artystów, organizacji pozarządowych i mieszkańców, która ma połączyć działalność twórczą, edukacyjną i społeczną pod jednym dachem.

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W budynku dawnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 67 powstanie ponad 20 pracowni indywidualnych i współdzielonych przeznaczonych dla artystów oraz organizacji pozarządowych działających w sferze kultury. Uzupełnieniem będą dwie pracownie miejskie – graficzna i ceramiczna. Zgodnie z przyjętymi założeniami Stara Szkoła ArtHub będzie miejscem otwartym zarówno dla doświadczonych twórców, jak i osób rozpoczynających działalność artystyczną.

– Projekt jest odpowiedzią na potrzeby szczecińskiego środowiska kultury – tłumaczy Marta Dziomdziora, dyrektor Wydziału Kultury UM Szczecin. – Miasto chce zapewnić artystom i twórcom stabilne warunki do pracy oraz przestrzeń sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń i realizacji wspólnych projektów. Z kolei organizacjom pozarządowym stworzymy miejsce do prowadzenia działalności, budowania partnerstw oraz organizowania wydarzeń edukacyjnych i społecznych.

Projekt będzie również skierowany do mieszkańców Szczecina, którzy zyskają nowe miejsce uczestnictwa w kulturze, warsztatach i działaniach społecznych. Jednocześnie dawny budynek szkolny otrzyma nową funkcję, która pogodzi ochronę lokalnego dziedzictwa z nowoczesnym wykorzystaniem miejskiej infrastruktury.

Obecnie w budynku planowane są prace modernizacyjne. Opracowywany jest również model funkcjonowania obiektu, w tym regulamin korzystania z pracowni oraz zasady otwartego naboru przyszłych użytkowników w formule open call. Miasto zakłada, że opłaty za korzystanie z przestrzeni zostaną ustalone na poziomie rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych.

– Celem projektu nie jest generowanie zysków, lecz stworzenie dostępnych i stabilnych warunków do pracy twórczej dla szczecińskich artystów, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w obszarze kultury – wyjaśnia Marta Dziomdziora.

(k)

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