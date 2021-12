Nietypowy poniedziałek z premierą. Obejrzyjcie zdjęcia z próby

To już w poniedziałek! Dokładnie trzydzieści lat po premierze "Klątwy", pierwszego spektaklu, który Anna Augustynowicz wyreżyserowała w szczecińskim Teatrze Współczesnym (stąd ten nietypowy zupełnie poniedziałek, który od zawsze w teatrach jest wolny), na scenie przy Wałach Chrobrego po raz pierwszy zostanie pokazane przedstawienie pt. "Odlot". Wyreżyserowała go oczywiście wspomniana Anna Augustynowicz.

Oto pasażerki i pasażerowie Sławnych Linii Lotniczych Dawne Bohatery wznoszą się w niebo. Tytułowy "Odlot" nie jest jednak tylko relacją z podniebnej podróży, ale przede wszystkim opowieścią o narodowym stanie ducha – po katastrofie smoleńskiej i zbiorowych koszmarach z ostatnich lat.

– Dostałam w prezencie książkę, bardzo pięknie wydaną, pod tytułem „Odlot” autorstwa Zenona Fajfera. Jest to popis kunsztu edytorskiego. Natomiast ja chciałam spróbować, jak ten tekst wytrzymuje próbę teatru. On jest utworem afabularnym, czymś, co pokazuje, w jaki sposób zaczyna się katastrofa społeczna, która trwa. W tym locie nierealnym zupełnie, trochę będącym obcowaniem z bytami spoza realnego świata, funkcjonują ludzie – mówi Anna Augustynowicz. – Cały dramat dotyczy języka i sposobu, w jaki komunikujemy się między sobą. Bo już trudno określić nas jako społeczeństwo dialogu. Podczas lotu, w którym wszyscy uczestniczymy, wieziemy tony lęku. Lęku – czy wylądujemy, jak wylądujemy i czy wszystko to, w czym teraz uczestniczymy, może się zakończyć. Materia dla reżysera jest zatem bardzo ciekawa. Tekst został napisany w 2016 roku. Autor mi opowiadał, że zaczął go pisać 13 grudnia. Zatem jest w tym pewnego rodzaju zabawa, że te daty się splatają.

Oto obsada spektaklu: Anna Januszewska, Irena Jun (gościnnie), Barbara Lewandowska, Grażyna Madej, Magdalena Myszkiewicz, Paweł Adamski, Wojciech Brzeziński (gościnnie), Grzegorz Falkowski (gościnnie), Mirosław Gawęda (gościnnie), Bogusław Kierc (gościnnie), Nikodem Księżak, Adam Kuzycz-Berezowski, Wiesław Orłowski, Zbigniew Szymczyk (gościnnie), Przemysław Walich, Mateusz Wiśniewski (gościnnie), Bartosz Włodarczyk (gościnnie) oraz Zofia Walich.

