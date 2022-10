„Nienauczalni” w Pleciudze

On – obojętny i zgorzkniały nauczyciel zawiedziony życiem, oni – klasa spisanych na straty „nienauczalnych”. Do czego może doprowadzić ich spotkanie? Jakie tajemnice skrywa szkoła prowadzona przez mściwą dyrektorkę, czującą się jak ryba w wodzie w skostniałym systemie? „Nienauczalni” Gordona Kormana to fantastyczna komedia pomyłek, które niejednokrotnie poprowadzą bohaterów do wielkiej katastrofy, ale zbudują ich wiarę w siebie i przyjaźń. Sztukę wyreżyserował Piotr Ratajczak.

Sztuka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 12. roku życia.

Prapremiera w sobotę o g. 17.

(as)