Wandale przy „Pleciudze”

A ank i tym podobni niszczą całe miasto i co i nic ,każda nowa elewacja ma napis ank lub plomba ,tak trudno kamerę zainstalować i nagrać wandali?!

to dzieło, jego wartość "artystyczna" i sens powinno trafić znacznie dalej jak tylko do Kuriera.

przecież to już tak stoi pół roku!

A tych szyb jest około 20! Wychodzi pół miliona złotych... To gruba przesada trwonić tyle pieniędzy na coś tak nietrwałego jak kilka ton szkła...

Jedna szyba to 20tys

A skąd wiadomo że to rzekomo wandale?! Te szyby równie dobrze same mogły się rozpaść. Swego czasu dokładnie tak samo było z szybami w pomniku niepodległości na osiedlu Słonecznym. Winne były naprężenia wywołane skokami temperatury. Pokażcie zdjęcie tego niby śladu po wiatrówce. Monitoring nie wykrył nawet ruchów zamaskowanych postaci ? Może po prostu żadnych wandali nie było 🤦🏻‍♂️

@Mirka KOD Pomorzany

2022-10-03 11:28:12

Nie ma czegoś takiego jak brak zagrożenia przed dewastacją. Jak jakiś wandal będzie chciał coś zniszczyć, to to zrobi nie patrząc, że kogoś krzywdzi. Wystarczy popatrzeć na uszkodzone, wypaprane farbami elewacje przez głupich tzw. graficiarzy. Policja i inne służby nie są zainteresowane ściganiem takich typków, bo to nie przynosi profitów, łatwiej wystawić jakiś mandacik.