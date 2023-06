„Nasz dom Szczecin”. Nowy album Marka Czasnojcia

Okładka najnowszego albumu Marka Czasnojcia

W tym roku przypada 60-lecie pracy zawodowej cenionego fotografa Marka Czasnojcia, który w Szczecinie mieszka od 1961 roku. Z tej okacji Wydawnictwo ZAPOL wydało album pt. „Nasz dom Szczecin”. Znalazły się w nim zdjęcia, poprzez które Marek Czasnojć chciał pokazać swoją wizję Szczecina – rodzinnego domu.

Zdaniem autora, Szczecin jest miastem mającym wiele cech, które zarówno zastanawiają, jak i przyciągają. Miastem ciągle się zmieniającym i do którego chce się wracać. To jedno z 20 najszybciej rozwijających się miast w Unii Europejskiej mających ponad 250 tys.mieszkańców. Założeniem publikacji było pokazanie rozwoju miasta oraz zachodzących w nim zmian na lepsze, co powoduje, że Szczecin jest chętnie odwiedzany przez turystów, ale też z przyjemnością wraca się do niego nawet po krótkiej nieobecności.

– Szczecin bez wątpienia jest europejskim miastem na zachodniej granicy Polski – czytamy we wstępie publikacji. – Dla nas – szczecinian jest to nasz dom.

Album otrzymał dofinansowanie w ramach mecenatu kulturalnego Miasta Szczecin oraz promocji województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie promocyjne z autorem albumu odbędzie się w czwartek (29 czerwca) o godz. 12 w restauracji „Na Kuncu Korytarza” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

(ek)