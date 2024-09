Napój miłosny w Operze na Zamku

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na jedną z najczęściej wystawianych oper komicznych – „Napój miłosny” Gaetana Donizettiego. Dwa przedstawienia tego arcydzieła włoskiej opery pod dyrekcją Jerzego Wołosiuka można będzie zobaczyć w ten weekend. To jedna z najpopularniejszych oper komicznych skrząca się dowcipem, wirtuozowskimi ariami i pełnym werwy finałem.

Któż nie marzył (choćby tylko raz!) o posiadaniu cudownego napoju, który potrafiłby zwrócić ku niemu serce ukochanej osoby, dotąd niezbyt czułej i otwartej na miłosne wyznania i oświadczyny? A co, jeśli taki eliksir ma w swojej ofercie wędrowny szarlatan, który nabiera w ten sposób naiwnych i zakochanych? To punkt wyjścia do prawdziwego dramatu sercowego – albo też świetnej komedii, pełnej śmiesznych sytuacji i zabawnych nieporozumień. I tak właśnie myślał Gaetano Donizetti, komponując muzykę do jednej z najbardziej uroczych oper komicznych, czyli „Napoju miłosnego”. Opowieść o pechowym Nemorinie, pięknej Adinie i sprytnym Dulcamarze na pewno nie zawiedzie żadnego słuchacza. Szczecińska inscenizacja przenosi widzów do lat 30. XX wieku na sielską włoską prowincję. Na scenie nastrojowa scenografia, kostiumy i pojazdy z epoki.

Jitka Stokalska, reżyser spektaklu: „Napój miłosny” to bardzo ciekawa opera. Będąc operą komiczną, ucieka z granic opery buffa do stylu opery romantycznej. Jest czymś pomiędzy Rossinim a Verdim – tak piszą muzykolodzy. W inscenizacji starałam się pokazać kontrast: są sceny komiczne, ale i poetyckie, nawet dramatyczne. Bo główny bohater, Nemorino, oświadcza, że jeśli go Adina nie pokocha, to jest w stanie pójść do wojska i umrzeć z miłości do niej. Wraz ze scenografem zbudowałam operę właśnie na tych kontrastach. Przesunęliśmy historię do lat 30. na włoskiej wsi. Scenografia jest jednak pewną przestrzenią filozoficzną z podestem i jabłkami – symbolem miłości – na środku. I w tej przestrzeni pojawia się Dulcamara, który sporządza eliksir miłości, który nie tylko jest eliksirem miłości, ale potrafi wyleczyć różne choroby, zlikwidować kobiecie zmarszczki… I tak rozgrywa się historia cudownego napoju, który Dulcamara chce za wszelką cenę sprzedać. Przypomina mi to obecne reklamy na różne specyfiki, które „czynią cuda” i wielu Dulcamarów robiących wszystko, by nam »wetknąć», co tylko mogą. Ten spektakl powinien i rozbawić, i wnieść trochę refleksji do naszego życia. Mam nadzieję, że tak będzie”.

Kierownictwo muzyczne:

Vladimir Kiradjiev

Reżyseria: Jitka Stokalska

Scenografia i kostiumy:

Mariusz Napierała

Reżyseria świateł: Dawid Karolak

Przygotowanie chóru:

Małgorzata Bornowska

Asystent reżysera:

Wiesław Łągiewka

Obsada:

Adina: Victoria Vatutina

Nemorino: Pavlo Tolstoy

Belcore: Tomasz Łuczak

Dulcamara: Janusz Lewandowski

Gianetta: Lucyna Boguszewska

Notariusz: Andrzej Kieć

Trębacz: Igor Zuzański

Orkiestra, Chór i Balet Opery na Zamku w Szczecinie

Dyrygent: Jerzy Wołosiuk

Inspicjentka: Katarzyna Berowska

Terminy:

21 września 2024, sobota, godz. 19.00

22 września 2024, niedziela, godz. 18.00