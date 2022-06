Napisali opowiadania o Szczecinie. Pomóżmy młodym pisarzom wydać książkę!

Są młodzi, pełnio pasji, marzą o tym, by pisanie stało się ich zawodem. Wspólnie postanowili wydać tom opowiadań pt. "Bizarny Szczecin". Jak mówią, wraz z tą antologią będzie można zwiedzać Szczecin ze wszystkich stron i w różnych gatunkach literackich, w rozmaitych odcieniach i barwach. Nie wszyscy autorzy pochodzą ze Szczecina, niektórzy są przyjezdni, zatem ich spojrzenie na stolicę Pomorza Zachodniego jest bardzo interesujące. Można im pomóc w wydaniu książki!

Szczecin niepokojący i niezwykły

Opowiadania są już napisane, obecnie w fazie ostatnich poprawek i korekty. Ich autorzy spotkali się na studiach pisarskich w Uniwersytecie Szczecińskich. Utworów w książce będzie dziesięć, a autorów dziewięciu. Otóż każdy z młodych pisarzy napisał po jednym opowiadaniu, a to ostatnie ma być niespodzianką dla czytelników, swoistym bonusem.

- Dziesiąte opowiadanie będzie niejako kompilacją tych dziewięciu. Ono jest jeszcze w fazie tworzenia. Wybraliśmy z naszych utworów różne epizody i wątki, powiązaliśmy je i ... zobaczymy co z tego wyjdzie - zapowiada Tomasz Szotkowski.

Tytuł antologii, czyli "Bizarny Szczecin", wymyśliła Aleksandra Taiga Dąbrowska.

- Jak wiadomo, wszystkie najlepsze pomysły przychodzą do głowy "na papierosie". Tak też było z tytułem naszej książki. Podczas przerwy w zajęciach, kiedy była chwila, żeby zapalić, pomyślałam o bizarności naszego miasta. Szczecin to przecież kwintesencja tego słowa. Wszyscy zaakceptowali mój pomysł. Zwłaszcza że nasze opowiadania łączy lokacja Szczecina. To są najdziwniejsze i najróżniejsze miejsca - opowiada pomysłodawczyni tytułu. - Będzie można Szczecin zwiedzać ze wszystkich stron i w różnych gatunkach, w rozmaitych odcieniach i barwach. Pokażemy to miasto takim, jakim ono jest, oddamy mu hołd w półcieniach zmroku, nicościach nocy i światłach dnia.

- Ideą i koncepcją całej tej zabawy było to, by pokazać Szczecin w nieoczywistym wymiarze i by nasze miasto stało głównym bohaterem historii - dodaje T. Szotkowski. - Pokażemy w opowiadaniach miejsca, których z przewodnikiem standardowo się nie odwiedza, te mniej znane. To będzie Szczecin trochę może niepokojący, niezwykły, ale niekoniecznie w świetle reflektorów. Dlatego jedną z nagród dla osób nas wspierających jest wycieczka tropem miejsc z naszych utworów.

Bizarny wachlarz emocji

Środki finansowe, jakie zbiorą młodzi ludzie, zostaną przeznaczone na: korektę, redakcję, współpracę z grafikiem, łamanie tekstu (przygotowanie książki do wydruku i e-booka), prowizję dla platformy i pokrycie kosztów wysyłki nagród dla osób wspierających. Jak mówią, w wersji optymistycznej, kiedy uda im się zebrać ok. 6 tysięcy złotych, ilustrację na okładkę ich antologii wykona szczeciński, znakomity artysta Tomasz Panek. Szczegóły dotyczące zbiórki są na platformie: Wspieram.to - tam w wyszukiwarce należy wpisać: Bizarny Szczecin. Tam też czytelnicy znajdą fragment promujący antologię - z opowiadania "Przewodniczka", autorstwa Aleksandry Taigi Dąbrowskiej.

- Bardzo prosimy o wsparcie w realizacji naszego marzenia. Każde pięć złotych jest dla nas ważne. A jeśli ktoś nie może nam finansowo pomoc, może zrobić to inaczej, czyli udostępniając w mediach społecznościowych informację o zbiórce - mówi Beata Zuzanna Borawska.

Oto nazwiska entuzjastów pisania, którzy oferują czytelnikom bizarny wachlarz emocji rodem ze Szczecina: Beata Zuzanna Borawska, Oskar Chojnacki, Aleksandra Taiga Dąbrowska, Sebastian Fit, Paweł Jakubowski, Mateusz Malicki, Danuta Mierzwińska, Edyta Patrzałek, Tomasz Szotkowski. ©℗

(MON)