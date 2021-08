Spotkanie z autorką. Czyta Olga Adamska

W czwartek (5 sierpnia) o godzinie 18 w szczecińskiej księgarni/kawiarni "Miedzy Wierszami" odbędzie się wieczór autorski Beaty Zuzanny Borawskiej. Fragmenty książki szczecinianki, pt. "Sama siebie nie pamiętam", przeczyta aktorka Teatru Polskiego, Olga Adamska.

„Sama siebie nie pamiętam” to debiut literacki Beaty Zuzanny Borawskiej. Porusza ona w sposób poetycki i artystyczny fundamentalne dziś tematy – chorobę i opiekę nad osobą zależną oraz pamięć: tę utraconą i tę żywą. Książka zawiera opowiadania, kartki z dziennika, wiersze oraz kolaże. Opowiadania, które często przybierają kształt próz poetyckich, wspomnień, podkreślają podziały na to, co męskie i kobiece, zwracają uwagę na cielesność, kobiecość, a przede wszystkim pamięć ciała. Natomiast kartki z dziennika to już wielomiesięczny, fragmentaryczny zapis zmagań z Alzheimerem, które nie pozbawione są trudnych przeżyć, niespodzianek losu, jak i humoru. Z kolei poezja to głównie „głos Chorej”. Całość ilustrują kolaże Anny Paszkowskiej.

Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki: https://app.evenea.pl/event/873516-1/

Osoby bez wejściówek, będą dopisywane do listy przed wejściem (warto być chwilkę wcześniej).

