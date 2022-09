Na Łące Kany. Broda do góry!

Wielkoformatowe prace (każda ma ponad 3 m kw.!) Tomasza Brody zostaną pokazane w wyjątkowej przestrzeni Łąki Kany (plac świętych Piotra i Pawła 4/5). Ekspozycja, pn. „Broda do góry! Giganci literatury”, zostanie otwarta w sobotę o godzinie 16 – jako rozpoczęcie piątego sezonu wystawienniczego Galerii Gilotyna.

Na wystawie zostaną zaprezentowane ilustracje z książki „Bookface. Księga twarzy pisarzy”, o której wydawca tak pisze: „Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Dante miał profil w mediach społecznościowych? I nie tylko on – także Boccaccio, Emily Dickinson, Agatha Christie, Franz Kafka czy Allen Ginsberg. No i nasi nobliści – Szymborska, Tokarczuk (ups, autorka Biegunów akurat ma swój profil), Sienkiewicz?! „Bookface. Księga twarzy pisarzy” Tomasza Brody jest spełnieniem fantazji o pisarskim, całkowicie współczesnym dialogu – wyobraźmy sobie, że największe sławy literatury publikują posty: zwierzają się z problemów, udzielają porad kolegom po fachu, licytują się o to, czyja wielkość jest większa. Na Bookface pisarze mogą wszystko – odsłaniać słabości, świntuszyć, prowokować. I pozwolić sobie na złośliwość. Może w tym gronie znajdzie się nawet niejeden hejter czy hejterka, choć lepiej trzymać się wersji, że literatura łagodzi obyczaje! Forma wpisów jest skrótowa, jak to w mediach społecznościowych. Ale dzieje się tu sporo – Dante zaprasza na ekstremalną jazdę po piekielnych kręgach, markiz de Sade proponuje ranking największych perwersji w historii literatury, Dickens uprawia lewactwo przy aplauzie Żiżka, a Dostojewski jęczy, że nie chce dłużej być ponurakiem. Są i pisarki – Agatha Christie szuka sposobu na zbrodnię doskonałą, drzewa. Literatura miesza się tu z życiem, życie przeplata z literaturą”.

Tomasz Broda to rysownik, ilustrator, pedagog, promotor wyróżniających się prac dyplomowych swoich podopiecznych, ceniony i lubiany wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

(MON)