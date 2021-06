Muzyka na wodzie, choć w ... złotej sali. Ruszyła sprzedaż biletów

Do tej pory wraz z rozpoczęciem lata muzycy szczecińskiej filharmonii przenosili dźwięki najpiękniejszej muzyki, podczas koncertów "Muzyka na wodzie Jana Waraczewskiego", do przystani jachtowej nad Jeziorem Dąbie. Poprzednie edycje tych wieczorów przyciągały prawdziwe tłumy. Przy scenie nad jeziorem gromadziła się corocznie ponad tysięczna publiczność, a niecodzienna sceneria sprawiała, że każdy koncert był wyjątkowy. W tym roku "lodowy pałac" zaprasza w piątek (25 czerwca) na występ do swojej złotej sali. Będzie to nawiązanie do koncertów na przystani i jednocześnie upamiętnienie ich twórcy, skrzypka i wieloletniego koncertmistrza filharmonii - Jana Waraczewskiego. Początek o godz. 19. Bilety są w sprzedaży od środy (16 czerwca) - kosztują tylko 10 i 5 złotych. Można je nabyć w kasie filharmonii oraz na: filharmoniaszczecin.pl.

- W czasie koncertu „Muzyka na wodzie” w złotej sali filharmonii zabrzmią utwory, do których powstania inspiracją były siły natury, bez których nie można wyobrazić sobie żeglarstwa, jednej z największych (obok muzyki) pasji Jana Waraczewskiego. Myśląc o „wodnych” utworach melomanom na całym świecie przychodzą do głowy takie kompozycje, jak walc "Nad pięknym modrym Dunajem" Johanna Straussa czy "Jezioro Łabędzie" Piotra Czajkowskiego. Podobnie jest z "Wełtawą" Bedricha Smetany - informuje Oskar Masternak, rzecznik prasowy filharmonii. - Mniej oczywistym wyborem jest "Burza" z VI symfonii Ludwiga van Beethovena, uwertura do operetki "Noc w Wenecji" Johanna Straussa czy "Clair de lune" Claude’a Debussy’ego. Program koncertu dopełnia trzecia część II symfonii Sergiusza Rachmaninowa.

Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie poprowadzi Przemysław Neumann, który od 2015 roku jest dyrektorem Filharmonii Opolskiej. Jako dyrygent prowadził orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie, Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, Filharmonii Poznańskiej, Białostockiej, Koszalińskiej, Gorzowskiej, Częstochowskiej, Lubelskiej, Krakowskiej, Szczecińskiej, Śląskiej w Katowicach, Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Świętokrzyskiej w Kielcach, Opery Bałtyckiej oraz Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Sztandarowym wydarzeniem, które przyniosło mu renomę w świecie muzyki, było podjęcie intensywnej pracy nad polską, niesłusznie zapomnianą muzyką. Jej owocem stał się cykl koncertów Polska Muzyka Zapomniana (prezentujący głównie utwory skomponowane w czasie zaborów) oraz seria wydawnicza o tym samym tytule. Kolejnym owocem tego projektu było wydanie partytur wraz z głosami orkiestrowymi dzieł twórców takich jak Karol Kurpiński, Witold Maliszewski, Feliks Nowowiejski czy Zygmunt Noskowski.

(MON)