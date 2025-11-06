Czwartek, 06 listopada 2025 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Taniec i zabawa w niemieckim Szczecinie. Wernisaż w Muzeum Narodowym

Data publikacji: 06 listopada 2025 r. 14:51
Ostatnia aktualizacja: 06 listopada 2025 r. 16:00
Taniec i zabawa w niemieckim Szczecinie. Wernisaż w Muzeum Narodowym
 

Dzisiaj o godz. 17 odbędzie się otwarcie wystawy „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918-1933”. Zostanie zaprezentowana w MNS – Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściowaja II.

REKLAMA

Wystawa jest próbą ukazania nocnego życia muzycznego i tanecznego szczecinian w krótkim okresie istnienia Republiki Weimarskiej – demokratycznego państwa, którego liberalizm pozwolił na niespotykane dotąd wolności w różnych dziedzinach egzystencji niemieckiego społeczeństwa. Tytułowy charleston – jako rewolucyjny, żywiołowy, wyzwolony z konwenansów nowoczesny taniec przeszczepiony do Niemiec ze Stanów Zjednoczonych – jest tu umownym terminem dla wszystkiego, co zaistniało w latach 20. i na początku lat 30. na wieczornej scenie muzycznej i tanecznej w Szczecinie oraz dla spektrum zjawisk niemieckich i europejskich, mających wpływ na kształt lokalnej rozrywki.

(K)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA