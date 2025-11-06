Taniec i zabawa w niemieckim Szczecinie. Wernisaż w Muzeum Narodowym

Dzisiaj o godz. 17 odbędzie się otwarcie wystawy „Charleston. Szczeciński wieczór muzyczno-taneczny 1918-1933”. Zostanie zaprezentowana w MNS – Muzeum Historii Szczecina przy ul. Księcia Mściowaja II.

Wystawa jest próbą ukazania nocnego życia muzycznego i tanecznego szczecinian w krótkim okresie istnienia Republiki Weimarskiej – demokratycznego państwa, którego liberalizm pozwolił na niespotykane dotąd wolności w różnych dziedzinach egzystencji niemieckiego społeczeństwa. Tytułowy charleston – jako rewolucyjny, żywiołowy, wyzwolony z konwenansów nowoczesny taniec przeszczepiony do Niemiec ze Stanów Zjednoczonych – jest tu umownym terminem dla wszystkiego, co zaistniało w latach 20. i na początku lat 30. na wieczornej scenie muzycznej i tanecznej w Szczecinie oraz dla spektrum zjawisk niemieckich i europejskich, mających wpływ na kształt lokalnej rozrywki.

