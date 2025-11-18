Muzeum Narodowe w Szczecinie zdigitalizuje swoje zbiory

Umowę o dofinansowanie projektu podpisały dyr. MN Agnieszka Bortnowska (na zdjęciu z lewej) i wicemarszałkini Anna Bańkowska.Fot. Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Aż dziewięćset muzealiów z kolekcji szczecińskiego muzeum będzie miało swoje cyfrowe kopie. Zdigitalizowane obiekty i dokumenty będą bezpłatnie udostępnione w ogólnodostępnej internetowej galerii. Umowę o dofinansowanie projektu podpisały dyrektorka Muzeum Narodowego w Szczecinie Agnieszka Bortnowska i wicemarszałkini Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Digitalizacja zbiorów to dziś powszechna praktyka stosowana przez publiczne instytucje kultury czy nauki – przede wszystkim te, które mają w swoim zasobach bogate kolekcje artefaktów należących do dziedzictwa kulturowego. Niebawem do grupy takich instytucji dołączy Muzeum Narodowe w Szczecinie.

To poprzez zastosowanie technik 3D szczecińskie muzeum wprowadzi część swoich zbiorów do sieci. Użytkownicy będą mogli oglądać 900 zeskanowanych muzealiów w publicznej galerii online, a także skorzystać ze specjalnej aplikacji umożliwiającej samodzielne tworzenie własnych wirtualnych wystaw. Rozwiązanie to będzie szczególnie pomocne dla szkół i nauczycieli, a także dla turystów, pasjonatów historii i osób, które chcą poznać zbiory muzeum bez konieczności wychodzenia z domu.

Projekt obejmuje także zakup nowoczesnego sprzętu, który pozwoli w bezpieczny sposób przechowywać oraz udostępniać wszystkie pliki źródłowe.

– Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4 mln zł Muzeum Narodowe w Szczecinie otworzy się na zupełnie nowych odbiorców. Digitalizacja zbiorów sprawi, że dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego stanie się dostępne dla wszystkich – zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów – podkreśliła wicemarszałkini Anna Bańkowska.

Szacuje się, że zasoby cyfrowe będą odwiedzane i pobierane co najmniej 10 tysięcy razy rocznie.

– Nasze zbiory będzie można nie tylko oglądać, ale wręcz doświadczać. Użytkownicy będą mogli tworzyć własne przestrzenie wystawiennicze, a każdy obiekt będzie można odtworzyć, obejrzeć z bliska i przeczytać, kto jest jego autorem czy z jakiego okresu pochodzi. To zupełnie nowy sposób kontaktu ze sztuką, który daje odbiorcom ogromną swobodę w odkrywaniu kultury – mówiła dyrektorka Muzeum Narodowego w Szczecinie Agnieszka Bortnowska.

Wartość projektu to 6 mln zł pozyskanych z Funduszy Europejskich. Jego zakończenie planowane jest na koniec roku 2027.

