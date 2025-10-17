Pamięci króla białych kurierów. Debata z udziałem rodziny bohatera wojennego

fot. Anna GNIAZDOWSKA

W piątek 17 października o godz. 17 w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności odbędzie się debata pt.: "Władysław Ossowski - król białych kurierów".

Spotkanie poświęcone będzie postaci Władysława Ossowskiego – najmłodszego kuriera działającego podczas drugiej wojny światowej. W spotkaniu wezmą udział: Jerzy Ossowski – syn Władysława, Anna Ossowska – jego wnuczka mieszkająca w USA oraz Jan Zaborowski – mąż Kseni, najstarszej córki Jerzego. W spotkaniu uczestniczyć będzie także Andrzej Łazowski – prezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość.

(K)

