Piątek, 17 października 2025 r. 
Pamięci króla białych kurierów. Debata z udziałem rodziny bohatera wojennego

Data publikacji: 17 października 2025 r. 09:33
Ostatnia aktualizacja: 17 października 2025 r. 09:33
fot. Anna GNIAZDOWSKA  

W piątek 17 października o godz. 17 w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności odbędzie się debata pt.: "Władysław Ossowski - król białych kurierów". 

Spotkanie poświęcone będzie postaci Władysława Ossowskiego – najmłodszego kuriera działającego podczas drugiej wojny światowej. W spotkaniu wezmą udział: Jerzy Ossowski – syn Władysława, Anna Ossowska – jego wnuczka mieszkająca w USA oraz Jan Zaborowski – mąż Kseni, najstarszej córki Jerzego. W spotkaniu uczestniczyć będzie także Andrzej Łazowski – prezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. 

(K)

 

