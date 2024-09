Mosty na zamku. Szczecińska premiera już 3 września

Kadr z planu filmowego Fot. Materiały organizatora

Szczecińska Premiera Filmu „Mosty” odbędzie się 3 września na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich o g. 21.

Wydarzenie rozpocznie koncert (g. 21) w wykonaniu zespołu Mantrio. Jak zapewniają organizatorzy, jest to progresywna mieszanka brzmień, w której instrumenty folkowe przeplatają się ze współczesnymi efektami i śpiewem gardłowym. Zespół tworzą: Slasia Wilczyńska (lira korbowa, kantele), Martin Górzyński (djembe), Weronika Ludwiczak (pianino), Adam Maksymowicz (gitara, bouzouki irlandzkie, śpiew gardłowy) i Adrian Konopka (flety, śpiew gardłowy). Muzykę Mantrio można usłyszeć w filmach Michała Marksa (LUNA, VIBE) oraz w rozszerzeniu do gry Wiedźmin: Maskarada. Obecnie Mantrio pracuje nad wydaniem albumu będącego muzyczną interpretacją opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Koncert wprowadzi w klimat filmu „Mosty”.

Pokaz filmu rozpocznie się o g. 21.40, a rozmowa z twórcami o g. 22.

O czym mówi film? Monikę i Arka połączyło dzikie pożądanie, tajemniczy klub i słabość do bólu. Po długiej przerwie para spotyka się na nowo. Ona chce zakończenia znajomości, ale Arek ma inne plany. Zabiera Monikę na spacer po Puszczy Bukowej. Tam spotykają tajemniczą mglistą istotę... akurat, gdy mają sobie wyjaśnić wszystkie zaszłości. Film opowiada o tym, że dawni partnerzy w pewnym sensie na zawsze w nas tkwią. Miłość jest nie do zamknięcia. Jak się jej wyrzekniemy, przyjmie inną formę i wtedy jest nie do pokonania....

„Mosty” w reżyserii Michała Marksa wyprodukował Piotr Krężel – 24 fps, ze wsparciem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego – Pomerania Film. To adaptacja opowiadania „Po drugiej stronie mostu donikąd” Pawła Jakubowskiego wydanego w antologii „Bizarny Szczecin”. Po projekcji rozmowę z reżyserem Michałem Marksem, z aktorką Sylwią Sokołowską, z autorem zdjęć Dominikiem Czechem, autorem muzyki do filmu Patrykiem Dżamanem i autorem pierwowzoru literackiego Pawłem Jakubowskim poprowadzi dziennikarka Radia Szczecin Małgorzata Frymus.

Wydarzenie jest bezpłatne.

(reg)