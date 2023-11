„Morze sera” w Trafostacji Sztuki

TRAFO Trafostacja Sztuki przy ul. św. Ducha w Szczecinie zaprasza w czwartek 30 listopada na otwarcie wystawy „Morze Sera”. W programie wydarzenia, które rozpocznie się o 18, andrzejkowy wieczór performatywny.

Tytuł wystawy zainspirowała paranaukowa teoria o wpływie spożywania określonych gatunków sera na intensywność doświadczeń sennych. Ekspozycja skupia się na tym, jak to, co konsumujemy, kształtuje wyobraźnię, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Co sprawia, że sny potrafią być niezależne od naszych deklaracji i światopoglądów, jaka kulinarna logika kryje się w naszych marach i koszmarach?

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie wieczór andrzejkowy, skomponowany z performansów Barbory Kleinhamplovej oraz Jana Matýska. Podczas wernisażu będzie można wziąć udział we wróżeniu z wosku przygotowanego przez Gideona Horvátha, posłuchać piosenek śpiewanych przez Marię Lukačovą czy być świadkiem sesji tyromantycznej autorstwa Gregora Rozańskiego.

W wystawie udział biorą: Kateryna Aliinyk, Adrian Altman, Karolina Gołębiowska, Hubert Gromny, Gideon Horvath, Jakub Jansa, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Marie Lukačova, Angelina Mass, Jan Matýsek, Zsolt Miklósvölgyi & Dominika Trapp, Ola Nenko, Ala Savashevich, Anastasia Sosunova, Dominika Olszowy, Rafał Żarski. Kuratorami pokazu są Tomek Pawłowski-Jarmołajew, Piotr Sikora. Produkcję koordynowali: Dominika Głowala i Andrzej Witczak (TRAFO) oraz Zuzana Belasová i Sasa Vitov (MeetFactory). Autorem identyfikacji wizualnej jest Kiju Klejzik.

